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С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев зерновых

Галина КАТКОВА

14 мая 2018, 11:08 |  Государство

По данным на 14 мая, к посевной приступили во всех районах. Пока посеяно 57 тыс. га, сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня на селекторном совещании.

Фото из архива "НГ"

Зерновыми и зернобобовыми в области планируется занять около 4 млн га, из них пшеницей - примерно 3,5 млн га, 400 тыс. га займут масличные, преимущественно лен.

- По прогнозу до 25 мая - ясные дни, хозяйства должны массово заниматься севом, чтобы завершить его в лучшие сроки, - сказал аким области. - Суточная норма выработки определена в 270 тыс. га. Крайний срок для завершения кампании - 3 июня.

Архимед Мухамбетов напомнил также о необходимости своевременно выбирать льготное горючее. Из 71 тыс. тонн, предназначенных для региона, в область уже поставлено 48 тыс. тонн, оплачено и доставлено в хозяйства 40 тыс. тонн.
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Комментарии к новости

Денис
Re: С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев...




Отправлено: 14.05.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох,уж,эти директивы из уютного кабинета. Как же далеки они от земли...и все-то они знают когда надо сеять...как же специалисты на земле узнают когда им лучше всего посеять...

Читатель 1
Re: С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев...




Отправлено: 14.05.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал, агрономы лучше знают: когда, сколько и чего))) ан нет, ошибался

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