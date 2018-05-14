С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев зерновых

По данным на 14 мая, к посевной приступили во всех районах. Пока посеяно 57 тыс. га, сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня на селекторном совещании.

Фото из архива "НГ"

Зерновыми и зернобобовыми в области планируется занять около 4 млн га, из них пшеницей - примерно 3,5 млн га, 400 тыс. га займут масличные, преимущественно лен.

- По прогнозу до 25 мая - ясные дни, хозяйства должны массово заниматься севом, чтобы завершить его в лучшие сроки, - сказал аким области. - Суточная норма выработки определена в 270 тыс. га. Крайний срок для завершения кампании - 3 июня.

Архимед Мухамбетов напомнил также о необходимости своевременно выбирать льготное горючее. Из 71 тыс. тонн, предназначенных для региона, в область уже поставлено 48 тыс. тонн, оплачено и доставлено в хозяйства 40 тыс. тонн.