С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев зерновых
Галина КАТКОВА
По данным на 14 мая, к посевной приступили во всех районах. Пока посеяно 57 тыс. га, сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня на селекторном совещании.
Фото из архива "НГ"
Зерновыми и зернобобовыми в области планируется занять около 4 млн га, из них пшеницей - примерно 3,5 млн га, 400 тыс. га займут масличные, преимущественно лен.
- По прогнозу до 25 мая - ясные дни, хозяйства должны массово заниматься севом, чтобы завершить его в лучшие сроки, - сказал аким области. - Суточная норма выработки определена в 270 тыс. га. Крайний срок для завершения кампании - 3 июня.
Архимед Мухамбетов напомнил также о необходимости своевременно выбирать льготное горючее. Из 71 тыс. тонн, предназначенных для региона, в область уже поставлено 48 тыс. тонн, оплачено и доставлено в хозяйства 40 тыс. тонн.
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