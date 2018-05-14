"Поле оставляло желать лучшего" - тренеры "Тобола" и "Кайрата" сошлись во мнениях

Главные тренеры "Тобола" и "Кайрата" прокомментировали матч между этими командами, который прошел 13 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

- Хочу поздравить "Тобол" с тремя очками, - сказал главный тренер "Кайрата" Карлос АЛОС. - Мне нечего сказать плохого о моих игроках. Я считаю, что у них была хорошая самоотдача во время игры. Я не понимаю, как мы можем играть в высшей лиге на таких полях, как это. Я не хочу, чтобы это выглядело, как оправдание, но очень сложно играть на таких полях. Считаю, что была адекватная самоотдача, адекватное желание играть на этом поле. Думаю, обеим командам сложно было играть на таком поле. Не было много голевых моментов. Думаю, эта игра должна была закончиться нулевой ничьёй. Но при нашем угловом, когда мы подавали, "Тобол" провёл свою контратаку и мы пропустили гол. Хочу сказать, чтобы комиссия, которая отвечает за поля, чтобы они выполняли свою работу и подготавливали поля, чтобы играть в Европе. У нас не было возможности, поменять поле за день до игры. Но это то, что есть, это та лига, в которой мы играем.

- Какая установка была на эту игру у команды?

- Это та игра, где нужно быть очень внимательным. Много ошибок произошло из-за поля. Мы знали, что "Тобол" будет играть в линию - 5 защитников и 4 игрока посередине поля. Мы говорили нашим крайним защитникам, чтобы они играли чуть уже, чтобы защищали центр поля. Так как мы знали, что на этом поле будет сложно переводить мяч из стороны в сторону. Поэтому была такая установка - играть более компактно, выигрывать подборы и меньше совершать ошибок, потому, что это поле заставляло совершать ошибки.

- В первом тайме игра была приблизительно равной, а когда во втором вышел на поле Андрей Аршавин, "Кайрат" заметно воспрял духом. Почему его не выпустили с первого тайма?

- Это третья игра за последние 7 дней. Мы знали, что Аршавин будет очень важным игроком именно во втором тайме. Мы планировали игру именно таким образом. Мы понимали, что во втором тайме в плане физической подготовленности игра пойдёт немного вниз. Именно выход свежего Аршавина может дать нам возможность. Лишевич играл на позиции Аршавина, никакого специального изменения системы не было. Лишевич у нас был более свежим за это время, мы старались это использовать.

- Довольны, конечно, победой над лидером, - сказал на пресс-конференции главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО. - Третий матч за короткий промежуток времени сказался и на нас, и на сопернике. Я думаю, мы сыграли более рационально. В концовке матча забили этот решающий гол, замены удачные сделали в плане свежих игроков. Поэтому оценка такая - более рационально сыграли, сохраняя силы. Довольно много создавали голевых моментов. В концовке нам повезло больше. Поле оставляло желать лучшего. Но мы лучше сыграли в техническом оснащении, в физическом оснащении.

- Как вам в целом состояние поля?

- Ну, здесь регион такой, что трава еще нормально не пошла. Чтобы исполнительное мастерство игроки показывали лучше, поле, конечно, должно быть немного получше. Это издержки погоды - морозы были. Май, уже пора играть на футбольном поле. Думаю, если непогоды не будет, при должном уходе поле восстановится к следующей игре, которая пройдет 31 мая.

- Что с Шиндером?

- У Шиндера мини-повреждение.

- Чувствовалось сегодня его отсутствие, - отметил корреспондент "НГ".

- Чувствовалось да? Я думаю что игрок, заменявший его, неплохо сегодня сыграл, создал два момента. Опять же игра на игру не приходится. Все зависит от настроя на матч.

Корреспонденты "НГ" смогли получить эксклюзивный комментарий у Андрея АРШАВИНА, экс-игрока лондонского "Арсенала", санкт-петербургского "Зенита" и бывшего капитана сборной России. Хотя пресс-служба ФК "Кайрат" заверила нас, что после поражений Андрей не даёт комментариев, но, сумев пройти сквозь многочисленную охрану клуба, мы убедились, что это не так.

- Андрей как вам сегодняшняя игра?

- Ну, сложная игра, что говорить, равная игра.

- Какие впечатления оставила команда "Тобол"?

- Ну, сложно сегодня было, поле толком не позволяло играть в футбол. Хорошая команда "Тобол".

Но вернемся к матчу. Стадион "Центральный" был полон, хотя на игру с "Кайратом", в отличие от предыдущих, вход был по билетам и в кассе образовались огросные очереди.

Перед матчем традиционно прозвучал гимн Казахстана, затем объявили минуту молчания, посвящённую легенде казахстанского футбола, футболисту и тренеру "Кайрата" Тимуру Сегизбаеву. Обе команды вышли на поле в футболках с его фотографией.

"Тобол" с самого начала стал прессинговать, очень грамотно вели защиту центра поля. Как всегда, был активен Максим Федин в связках с капитаном "Тобола" Азатом Нургалиевым.

Джаба Канкава был активен от начала и до конца, а Кассай - точен в своих передачах и надежен в отборах в защите.

Несколько ударов в створ ворот хозяев провели алматинцы, но тщетно. Хороший дриблинг на протяжении игры показывал полузащитник "Кайрата", бразилец Исаэль Барбоза. Первый тайм закончился вничью - 0:0.

Во втором на поле в составе гостей вышел один из лучших игроков СНГ Андрей Аршавин. Его грамотно перекрывали защитники "Тобола", но он совершил несколько прострелов в створ ворот хозяев.

"Кайрат" заметно воспрял духом, это было ощутимо по количеству атак. Но и "Тобол" в долгу не оставался. Болельщики уже встали со своих мест на трибуне и начали ликовать «ГООЛ!» но не тут-то было - офсайд.

Многие ожидали появления символа "Тобола" и костанайского футбола - Нурбола Жумаскалиева. Но на поле выпустили грамотного нападающего Таната Нусербаева. И, как выяснилось, не зря. Нусербаев в контратаке на 88-й минуте с передачи грузинского полузащитника Ники Квискири забил гол "Кайрату", который оказался победным.

Контратака началась после углового у ворот "Тобола", который исполнял Аршавин.

В добавленные 4 минуты счет не изменился.

С финальным свистком на поле стали выбегать дети и благодарить футболистов за такую победу, а те в ответ благодарили болельщиков. Полиция никак не стала сдерживать детей, но за подобные вещи клуб, как нам пояснили, может быть оштрафован. Будем надеяться, что этого не случится. Матчи с таким высококлассным соперником не каждый день можно увидеть, так что можно понять костанайцев. Хочется отметить и фанатов ФК "Тобол, крики и речёвки с барабаном не умолкали всю игру.

После игры множество болельщиков ждали и просили появления Андрея Аршавина, но, увы, не дождались.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА