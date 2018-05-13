"Кайрат" проиграл "Тоболу" и не смог обогнать "Астану"
vesti.kz
У "Тобола" в этом матче случились незасчитанный гол и попадание в перекладину.
Футболисты "Тобола" обыграли "Кайрат" в домашнем матче десятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 мая, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
На 65-й минуте в перекладину ворот "Кайрата" попал защитник "Кайрата" Фернандер Кассай, а на 67-й другой игрок обороны костанайцев Виктор Дмитренко забил, но мяч был отменен из-за офсайда.
Исход матча решился на 89-й минуте. Победный гол организовали вышедшие на замену футболисты: с передачи грузинского полузащитника Ники Квискири отличился форвард Танат Нусербаев
Для "Тобола" эта победа стала шестой в КПЛ-2018, а "Кайрат" потерпел первое поражение. С 19 очками костанайцы идут третьими, а алматинцы с 23 баллами занимают вторую строчку. У лидирующей "Астаны", которая в эти минуты встречается с "Атырау", в активе 25 очков.
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