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drakon
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13.05.18 21:51
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: а что ,актуально? мне пофик. Конечно,трёх малолетних детей, оставил в Москве... :lol: :-o
13.05.18 21:39
Dron
Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
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13.05.18 21:33
Dron
Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
112: Жаль что весь мир сговорился и проголосовал тайно против России.. Пора нам импортозаместить уже Евровидение и самим получать одни первые места.. Не заметил особой шумихи в российских сми...
13.05.18 21:30
Dron
Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
Серый снова в ударе. Нравится мне читать его :-)
13.05.18 21:27
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"Кайрат" проиграл "Тоболу" и не смог обогнать "Астану"

vesti.kz

13 мая 2018, 18:58 |  Спорт

У "Тобола" в этом матче случились незасчитанный гол и попадание в перекладину.

Футболисты "Тобола" обыграли "Кайрат" в домашнем матче десятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 13 мая, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На 65-й минуте в перекладину ворот "Кайрата" попал защитник "Кайрата" Фернандер Кассай, а на 67-й другой игрок обороны костанайцев Виктор Дмитренко забил, но мяч был отменен из-за офсайда. 

Исход матча решился на 89-й минуте. Победный гол организовали вышедшие на замену футболисты: с передачи грузинского полузащитника Ники Квискири отличился форвард Танат Нусербаев

Для "Тобола" эта победа стала шестой в КПЛ-2018, а "Кайрат" потерпел первое поражение. С 19 очками костанайцы идут третьими, а алматинцы с 23 баллами занимают вторую строчку. У лидирующей "Астаны", которая в эти минуты встречается с "Атырау", в активе 25 очков.
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Комментарии к новости

андрей
Re: "Кайрат" проиграл "Тоболу" и не смог...




Отправлено: 13.05.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сказочные "профессионалы " конечно НГ .Я смотрю в ааапче ненапрягаетесь , походу тупо перепечатка из инета статьи иначе и не понять по названию , с чего вдруг здесь в Кустанае мы должны переживать , что кайрат не смог обыграть Тобол и обойти Астану.......!!!!!!!!!Ведь по идеи заголовок как минимум должен пестрить от радости победы наодним из лидеров

Гость
"Кайрат" проиграл "Тоболу" и не смог обогнать "Астану"




Отправлено: 13.05.18 - 21:47
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