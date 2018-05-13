Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов в своем Instagram выложил обращение к беглому банкиру, главе запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтару Аблязову.

"Может хватит сидеть там в Европе и стравливать народ. Ты там, а народ здесь. Тот, кто выходит и те, кто задерживают, это все, те же простой народ, который получают зарплату, чтобы накормить семью. Если ты такой умный, хватит прятаться...будь с теми, кому действительно плохо..." - написал спортсмен. "Не надо использовать простой, доверчивый народ, как скотов!" - добавил боец (орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.).

© instagram/kuat__khamitov

В середине марта Есильский районный суд Астаны признал ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана. В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что целями Аблязова являются свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.