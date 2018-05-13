Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
А с этими массовыми вырубками есть одно ЁМКОЕ и точное объяснение. На всех тауелсиздиках (улицах) Астаны нет деревьев. Полупустыня там на Тауелсиздиках! И эти чинуши, в глупом подражании, чтоб было...
13.05.18 12:12
Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
362: конечно вам неприятно как и мне человеку которому за 50, что нет больше привычного захолустного областного центра. Сообщить модератору 362 вот их аудитория. Люди малообразованные, которые...
13.05.18 12:06
Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
У нас осенью к новым кварталам газ проводили по улице с домами из начала восьмидесятых. Я удивился, когда при прокладке вдоль улицы использовали целую цепочку проколов под улицей, под газонами, под...
13.05.18 11:53
доктор Айболит
Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане
хорошее бы что-то сделали чем набивать желудки пищей!!!деревья бы садили например!
13.05.18 11:50
доктор Айболит
39 деревьев высадили в Костанае сотрудники "Нашей Газеты" и “Твоего шанса”
вот это хорошее благое дело,молодцы!не то что устроили на днях соревнование по поеданию мяса!!!
13.05.18 11:47
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову

Tengrinews.kz

13 мая 2018, 09:59 |  Общество

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов в своем Instagram выложил обращение к беглому банкиру, главе запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтару Аблязову.

"Может хватит сидеть там в Европе и стравливать народ. Ты там, а народ здесь. Тот, кто выходит и те, кто задерживают, это все, те же простой народ, который получают зарплату, чтобы накормить семью. Если ты такой умный, хватит прятаться...будь с теми, кому действительно плохо..." - написал спортсмен. "Не надо использовать простой, доверчивый народ, как скотов!" - добавил боец (орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.).

© instagram/kuat__khamitov

В середине марта Есильский районный суд Астаны признал ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана. В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что целями Аблязова являются свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.05.18 12:18 Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
13.05.18 09:00 Назарбаев написал человеку, который стал самым старым премьер-министром в мире
12.05.18 18:43 Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
12.05.18 16:50 Рабочая группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних будет создана в Костанайской области
12.05.18 15:08 Увеличить число охваченных летним отдыхом школьников пообещали в отделе образования Аулиекольского района
12.05.18 13:52 39 деревьев высадили в Костанае сотрудники "Нашей Газеты" и “Твоего шанса”
12.05.18 13:23 Полиция проводит расследование по факту гибели девушки, выбросившейся с 9 этажа в Костанае
12.05.18 13:00 Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
12.05.18 12:16 Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане
12.05.18 09:40 22 тысячи студентов вернулись в Казахстан после отмены нормы о наличии сертификата ЕНТ

Комментарии к новости

BMW
Re: Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову




Отправлено: 13.05.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально наворовал, убежал, а теперь ему скучно. Сидит там сладко ест мягко спит и пытается организовать кровопролитие, где украл. Сам то ничем не лучше, видимо деньги кончаются снова хочется к кормушке пристроиться

Сабыр
Re: Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову




Отправлено: 13.05.18 - 10:51
Комментарий удален модератором.

123
Re: Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову




Отправлено: 13.05.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стравливают народ на национальной почве и без него! А часть стада ведется, тем самым помогая моргиналам добиться своих целей! А народ включая "национальных патриотов" с той и с другой стороны так и остануться несолонохлебавши, когда цели огранизаторов всего этого будет дастигнута. Хотя этих и тех глупцов патриотами никак не назовешь, хоть они себя таковыми и считают, это обычные правокаторы, дестабилизаторы общества!

олег
Re: Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову




Отправлено: 13.05.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бред. не о чем.

Гость
Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову




Отправлено: 13.05.18 - 12:07
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 2
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх