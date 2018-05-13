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Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
А с этими массовыми вырубками есть одно ЁМКОЕ и точное объяснение. На всех тауелсиздиках (улицах) Астаны нет деревьев. Полупустыня там на Тауелсиздиках! И эти чинуши, в глупом подражании, чтоб было...
13.05.18 12:12
Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
362: конечно вам неприятно как и мне человеку которому за 50, что нет больше привычного захолустного областного центра. Сообщить модератору 362 вот их аудитория. Люди малообразованные, которые...
13.05.18 12:06
Серый волк
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
У нас осенью к новым кварталам газ проводили по улице с домами из начала восьмидесятых. Я удивился, когда при прокладке вдоль улицы использовали целую цепочку проколов под улицей, под газонами, под...
13.05.18 11:53
доктор Айболит
Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане
хорошее бы что-то сделали чем набивать желудки пищей!!!деревья бы садили например!
13.05.18 11:50
доктор Айболит
39 деревьев высадили в Костанае сотрудники "Нашей Газеты" и “Твоего шанса”
вот это хорошее благое дело,молодцы!не то что устроили на днях соревнование по поеданию мяса!!!
13.05.18 11:47
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Назарбаев написал человеку, который стал самым старым премьер-министром в мире

Tengrinews.kz

13 мая 2018, 09:00 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада с победой его коалиции "Альянс надежды" на парламентских выборах и назначением его на пост главы правительства. Об этом в субботу сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Результаты выборов стали доказательством веры народа в то, что под Вашим мудрым руководством Малайзия в будущем достигнет новых высот. Подтверждением тому является Ваш внушительный вклад в динамичное развитие Малайзии в 1981-2003 годах. Дружеские отношения между Казахстаном и Малайзией углубляются и всесторонне расширяются из года в год", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между двумя странами. В завершение Назарбаев пожелал Махатхиру Мохамаду успехов на его ответственном посту, а народу Малайзии - мира, благополучия и процветания.

Махатхир Мохамад является самым пожилым руководителем Малайзии за всю ее историю. © Reuters

9 мая на всеобщих выборах в Малайзии победила оппозиционная коалиция, которую возглавил бывший лидер страны - 92-летний Махатхир Мохамад. Он разгромил на выборах правящую партию, от имени которой сам руководил правительством более 20 лет. Победа оппозиции на выборах дала возможность Мохамаду стать старейшим премьер-министром в мире.

Мохамад занимал пост премьер-министра Малайзии с 1981 по 2003 год, заслужив репутацию "железной руки". При нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из "азиатских тигров".
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Комментарии к новости

Гость
Re: Назарбаев написал человеку, который стал самым старым...




Отправлено: 13.05.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А он ему маляву в ответку, как самому вечному из вечных президентов в мире.

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