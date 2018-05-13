Назарбаев написал человеку, который стал самым старым премьер-министром в мире
Tengrinews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада с победой его коалиции "Альянс надежды" на парламентских выборах и назначением его на пост главы правительства. Об этом в субботу сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Результаты выборов стали доказательством веры народа в то, что под Вашим мудрым руководством Малайзия в будущем достигнет новых высот. Подтверждением тому является Ваш внушительный вклад в динамичное развитие Малайзии в 1981-2003 годах. Дружеские отношения между Казахстаном и Малайзией углубляются и всесторонне расширяются из года в год", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между двумя странами. В завершение Назарбаев пожелал Махатхиру Мохамаду успехов на его ответственном посту, а народу Малайзии - мира, благополучия и процветания.
Махатхир Мохамад является самым пожилым руководителем Малайзии за всю ее историю. © Reuters
9 мая на всеобщих выборах в Малайзии победила оппозиционная коалиция, которую возглавил бывший лидер страны - 92-летний Махатхир Мохамад. Он разгромил на выборах правящую партию, от имени которой сам руководил правительством более 20 лет. Победа оппозиции на выборах дала возможность Мохамаду стать старейшим премьер-министром в мире.
Мохамад занимал пост премьер-министра Малайзии с 1981 по 2003 год, заслужив репутацию "железной руки". При нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из "азиатских тигров".
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