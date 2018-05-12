Увеличить число охваченных летним отдыхом школьников пообещали в отделе образования Аулиекольского района

Вопросы организации детского летнего отдыха обсуждали 11 мая на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Костанайской области. Самые низкие показатели в этой сфере в 2017 году были в Ауеликольском районе.

Как сообщил заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ, в этом районе охват детей летним отдыхом составлял 64,3% при среднем показателе по области 88,3%.

Руководитель отдела образования акимата Ауеликольского района Асет АЙСИН отметил, что в 2016 году охват детей летним отдыхом в районе был еще ниже - на 14,8%,

- Но все равно наш показатель остается ниже областного на целых 24%, - признал он. И перечислил меры, призванные исправить ситуацию: - Количество учащихся с 1-го по 10 классы, подлежащих охвату, составляет 4 987. Отдыхом и оздоровлением планируется охватить 4 558 детей, то есть 91,4 % учащихся, что больше на 27,1 %, чем в прошлом году.

В июне-июле 1 907 учащихся при 33 школах будут посещать школьные детские площадки - это самый доступный и малозатратный способ организации летнего отдыха, отметил Айсин. 115 детей будут отдыхать в оздоровительном лагере «Достык», 815 – в палаточных, спортивных и краеведческих лагерях.

- Занятость будет обеспечена для 4 625 детей, что составляет 97,2% против 89,4% в прошлом году, - сообщил руководитель отдела образования. - Из них трудовая занятость будет обеспечена для 1 407 учащихся, в том числе 10 детей будут задействоаны в экологическом лагере, 15 – в школьном лесничестве. При организации трудовой занятости все права детей будут соблюдены.

Отдел образования Ауеликольского района планирует организовать однодневные походы, экскурсии для учащихся школ района, в июне будут работать спортивные секции ДЮСШ, творческие кружки. Таким отдыхом предполагется охватить 63% школьников.

В апреле на базе Ауеликольской средней школы им. Ш. Валиханова открылся кабинет цифровых технологий, в котором работает кружок робототехники. Летом его будут посещать 72 школьника. Еще 60 учеников будут посещать кружки робототехники при других школах района.

Как отметил Асет Айсин, особое внимание уделяется организации летнего отдыха детей из социально незащищенных семей. Таких детей в районе 1 033. В том числе 55 находтся под опекой или на патронатном воспитании. Все они будут охвачены организованным летним отдыхом в детских лагерях и на пришкольных площадках. На приобретение 100 путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей в текущем году из районного бюджета выделено 400 000 тенге. 50 детей из малообеспеченных семей смогут поехать на экскурсию в Астану за счет бюджетных средств.