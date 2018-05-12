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Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане

Tengrinews.kz

12 мая 2018, 12:16 |  Общество

Конкурс прошел в рамках первого этнофестиваля "Кокмайса-2018" в Улытау, передает корреспондент Tengrinews.kz. В состязании участвовали пять человек из разных регионов страны - Мангыстау, Шымкента, Жезказгана и Улытау.

Участники должны были управиться с целым подносом баранины за пять минут.

Победителем соревнования по поеданию мяса стал 25-летний парень из Жезказгана - Бекзат Жармагамбет. За первое место в конкурсе он получил 30 тысяч тенге, второе место и 20 тысяч тенге получил участник из Улытау, третье место присудили гостю из Шымкента.

Чемпион по поеданию мяса Бекзат Жармагамбет из Жезказгана. Фото ©Айдос Косубаев

Следом состоялось первенство по выпиванию кумыса. Первое место в этом конкурсе завоевал житель Улытауского района Карагандинской области Алмас Бимагамбет. Он сумел выпить 4,3 литра кумыса без остановки.

Этнофестиваль "Кокмайса-2018" проходил с 6 по 9 мая в Улытауском районе Карагандинской области. В нем принимали участие около четырех тысяч человек со всех регионов Казахстана. Участники этнофестиваля посетили мавзолеи Жошы хана, Алаша Хана, Домбауыла, гору Едиге. Проехали в Хан Орда, побывали на горе Темирлана.

На этнофестивале был продемонстрирован древний обряд "Бие байлау", традиция "Қымыз ашыту", мастер-классы по плетению камчи, обработке дерева, изготовлению аркана, соревнование "Қатын күрес" и другие национальные состязания.
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Комментарии к новости

гость
Re: Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане




Отправлено: 12.05.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, на их месте должен был быть я.

Гость
Re: Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане




Отправлено: 12.05.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жезказган молодчик

гость
Re: Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане




Отправлено: 12.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где с Рудного таксист?

§ сайлау курманов
Re: Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы сомневался , наши тут все призы заберут, кстати почему на евровидение казаша не посылает своих конкурсантов?
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пэтриот
Re: Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане




Отправлено: 12.05.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач попался толковый - объяснил что и как . Вредно все это - мясо , субпродукты. Уже лет 5 не ем ,,красное,, мясо и вам не советую набивать желудок. Потом болезни вылазят. Фрукты , овощи , рыба самое то ( на тяжелой физ.работе работе мясо необходимо - только таких с кайлом мало).
Будете ,,гармонично,, смотреться на фоне природы ( а то некоторые как беременные кузнечики).

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