Соревнование по поеданию мяса прошло в Казахстане
Tengrinews.kz
Конкурс прошел в рамках первого этнофестиваля "Кокмайса-2018" в Улытау, передает корреспондент Tengrinews.kz. В состязании участвовали пять человек из разных регионов страны - Мангыстау, Шымкента, Жезказгана и Улытау.
Участники должны были управиться с целым подносом баранины за пять минут.
Победителем соревнования по поеданию мяса стал 25-летний парень из Жезказгана - Бекзат Жармагамбет. За первое место в конкурсе он получил 30 тысяч тенге, второе место и 20 тысяч тенге получил участник из Улытау, третье место присудили гостю из Шымкента.
Чемпион по поеданию мяса Бекзат Жармагамбет из Жезказгана. Фото ©Айдос Косубаев
Следом состоялось первенство по выпиванию кумыса. Первое место в этом конкурсе завоевал житель Улытауского района Карагандинской области Алмас Бимагамбет. Он сумел выпить 4,3 литра кумыса без остановки.
Этнофестиваль "Кокмайса-2018" проходил с 6 по 9 мая в Улытауском районе Карагандинской области. В нем принимали участие около четырех тысяч человек со всех регионов Казахстана. Участники этнофестиваля посетили мавзолеи Жошы хана, Алаша Хана, Домбауыла, гору Едиге. Проехали в Хан Орда, побывали на горе Темирлана.
На этнофестивале был продемонстрирован древний обряд "Бие байлау", традиция "Қымыз ашыту", мастер-классы по плетению камчи, обработке дерева, изготовлению аркана, соревнование "Қатын күрес" и другие национальные состязания.
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 124
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
Вот это да! Там всегда множество детей, гуляющих, а тут движение! P.s. Башня в новом облике вообще смотрится душераздирающе!)
"Разруха начинается в головах" - бессмертные слова проф.Преображенского. Как же можно так хозяйничать в городе, что жить в нем стало неудобно и неприятно. Тяжело смотреть на обрубки...
Victor Yang: Бюджетникам станут впаривать путёвки? Почему бы и нет. В СССР с удовольствием ездил от КСК, энергетиков, ЖД и строителей по детской путевке( стоила в районе от 12 рублей до 25 рублей...
112: Чот ничего не понял. Можно внятнее :lol: