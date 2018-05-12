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39 деревьев высадили в Костанае сотрудники "Нашей Газеты" и “Твоего шанса”

Артём МАРУСИЧ

12 мая 2018, 13:52 |  Общество

16 саженцев от “НГ” появилось во дворе СШ №115, еще 23 - от еженедельника “Твой шанс” - на территории детской областной больницы. Количество деревьев было выбрано не случайно - столько лет издаются эти газеты.

Всего высадили четыре карагача, два клена и 33 березы. Сотрудники школы и больницы заранее подготовили посадочные ямы. Консультировала посадку деревьев корреспондент "НГ" Елена ПИКЕЛЬНАЯ, биолог по образованию.

- Ямы 30 см на 30 см не годятся - тут 70 на 70 нужны и сантиметров 60 в глубину, - поясняла онна. - Корни тут большие. Яму нужно выкопать так, чтобы корням было свободно. Подсыпать в центр земли, разместить корни. Закапывая, сформировать лунку и обильно полить.

Три из 16 лунок во дворе школы привести в полное соответствие с этими требованиями не получилось. В одной лунке наткнулись на большой кусок бетона, во второй- на кирпичную кладку, в третей - на кусок асфальта. Поэтому для трех лунки были выбраны саженцы с меньшими корнями.

На территории больницы проблем с подземными камнями не возникло. Все рекомендации были соблюдены. Но ямы, как и в школьном дворе, пришлось укрупнять.

Высадка деревьев для сотрудников "Твоего шанса" и "Нашей Газеты" - уже традиция.
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