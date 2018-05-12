39 деревьев высадили в Костанае сотрудники "Нашей Газеты" и “Твоего шанса”
Артём МАРУСИЧ
16 саженцев от “НГ” появилось во дворе СШ №115, еще 23 - от еженедельника “Твой шанс” - на территории детской областной больницы. Количество деревьев было выбрано не случайно - столько лет издаются эти газеты.
Всего высадили четыре карагача, два клена и 33 березы. Сотрудники школы и больницы заранее подготовили посадочные ямы. Консультировала посадку деревьев корреспондент "НГ" Елена ПИКЕЛЬНАЯ, биолог по образованию.
- Ямы 30 см на 30 см не годятся - тут 70 на 70 нужны и сантиметров 60 в глубину, - поясняла онна. - Корни тут большие. Яму нужно выкопать так, чтобы корням было свободно. Подсыпать в центр земли, разместить корни. Закапывая, сформировать лунку и обильно полить.
Три из 16 лунок во дворе школы привести в полное соответствие с этими требованиями не получилось. В одной лунке наткнулись на большой кусок бетона, во второй- на кирпичную кладку, в третей - на кусок асфальта. Поэтому для трех лунки были выбраны саженцы с меньшими корнями.
На территории больницы проблем с подземными камнями не возникло. Все рекомендации были соблюдены. Но ямы, как и в школьном дворе, пришлось укрупнять.
Высадка деревьев для сотрудников "Твоего шанса" и "Нашей Газеты" - уже традиция.
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ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
Вот это да! Там всегда множество детей, гуляющих, а тут движение! P.s. Башня в новом облике вообще смотрится душераздирающе!)
"Разруха начинается в головах" - бессмертные слова проф.Преображенского. Как же можно так хозяйничать в городе, что жить в нем стало неудобно и неприятно. Тяжело смотреть на обрубки...
Victor Yang: Бюджетникам станут впаривать путёвки? Почему бы и нет. В СССР с удовольствием ездил от КСК, энергетиков, ЖД и строителей по детской путевке( стоила в районе от 12 рублей до 25 рублей...
112: Чот ничего не понял. Можно внятнее :lol: