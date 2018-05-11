То дождь, то ветер: майская погода в Костанайской области весьма переменчива
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В воскресный день, 13 мая, нас ждет тихая погода без осадков. Ночью будет довольно прохладно - от 2 градусов мороза до 3-6 тепла. Днем ожидается 8-13, местами 16 градусов тепла.
- В понедельник днем будет теплее - 15-20, местами 23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО, - существенных осадков не ожидается, но утром возможен туман. Во вторник и среду по ночам ожидаются только положительные температуры - 2-7, местами 10 градусов. Днем во вторник, 15 мая, будет 17-22, местами 25 градусов. В среду температура понизится до 8-13, местами до 16 градусов, в этот день возможны дождь и гроза.
В воскресенье синоптики прогнозируют полный штиль, но такая тишь продлится только один день. С понедельника по среду ветер будет менять направление с северного на северо-западное с переходом на юго-западное. Скорость его составит 9-14, временами до 20 м/с.
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