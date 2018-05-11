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Макарыч
Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в течение пяти дней
юля елиссева: Монополисты не могли бы отключать свои услуги как-нибудь поочередно, а не все сразу Ага, у природы попросили бы летний период в разное время, чтобы не пересекалось ;)))))
11.05.18 18:20
Макарыч
Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в течение пяти дней
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Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в течение пяти дней

Галина КАТКОВА

11 мая 2018, 17:17 |  ЖКХ

С 14 по 18 мая в поселках Узкая Колея и Киевский потребители будут отключены от газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак".

Иллюстративное фото

Отключение газа филиал АО обосновал проводимыми на газопроводах профилактическими работами, говорится в пресс-релизе акимата. Подключать потребителей будут поэтапно, по мере завершения всех запланированных работ.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11753
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воздух спускать надо..
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§ юля елиссева
Re: Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.05.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горячую воду отключили. Теперь еще отключат и газ. Вангую, что нагрузка на электросеть будет запредельной. А там и до коротких замыканий недалеко. Монополисты не могли бы отключать свои услуги как-нибудь поочередно, а не все сразу.
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§ Макарыч
Re: Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Воздух спускать надо..

из мозгов тех, кто химию в школе не учил
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§ Макарыч
Re: Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Монополисты не могли бы отключать свои услуги как-нибудь поочередно, а не все сразу

Ага, у природы попросили бы летний период в разное время, чтобы не пересекалось ;)))))
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