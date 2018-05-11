Отключать потребителей от газоснабжения будут в Костанае в течение пяти дней

С 14 по 18 мая в поселках Узкая Колея и Киевский потребители будут отключены от газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак".

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Отключение газа филиал АО обосновал проводимыми на газопроводах профилактическими работами, говорится в пресс-релизе акимата. Подключать потребителей будут поэтапно, по мере завершения всех запланированных работ.