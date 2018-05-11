Видео с задержанием карманника пассажирами автобуса прокомментировали в ДВД Костанайской области

8 мая в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором пассажиры одного из автобусов задержали карманника. Тот пытался украсть кошелек у женщины. В ролике видно, что пассажиры вместе с подозреваемым вышли на автобусной остановке «Океан» по пр. Абая. Дождавшись приезда полиции, они передали злоумышленника представителям власти.

Стоп-кадр из видео

Сегодня, 11 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила, что звонок в полицию поступил 8 мая в 17.50. После проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что карманник действовал не один.

Видео из паблика "Типичный Костанай"

- Было раскрыто еще одно преступление по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж), - сообщили в ведомстве. - Прежде, чем сесть в автобус, этот мужчина помог в совершении преступления своему подельнику, который остался на автобусной остановке. При посадке он преднамеренно перегородил путь в автобус 29-летней потерпевшей, чтобы его подельник смог похитить у нее кошелек. Как выяснилось, в кошельке находились 25 000 тенге и 200 долларов. В тот же день по горячим следам сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в совершении грабежа.

По обоим фактам проводится досудебное расследование.