22 тысячи студентов вернулись в Казахстан после отмены нормы о наличии сертификата ЕНТ

Только за январь 2018 году из России в казахстанские вузы перевелись 7000 человек, передает Informburo.kz.

22 тысячи студентов перевелись из зарубежных вузов в казахстанские после отмены нормы о наличии сертификата ЕНТ при переводе. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Государство предпринимает меры для того, чтобы большая часть молодёжи оставалась и училась в организациях высшего образования Казахстана, подчеркнул он.

"Мы в 19-м приказе МОН РК убрали норму о том, что выпускники, которые переводятся из зарубежных учебных заведений в казахстанские вузы, обязаны предоставлять сертификат о прохождении ЕНТ и КТ. За счёт принятия этого решения в 2017 году к нам из зарубежных вузов перевелись 15 000 человек и в январе 2018 года из российских вузов перевелось ещё 7000 человек", – сказал он.

По словам вице-министра, увеличить количество студентов в вузах Казахстана также удалось после изменения формата ЕНТ. В 2017 году у выпускников появился шанс пересдавать Единое национальное тестирование.

"Сейчас наши выпускники могут повторно сдать комплексное тестирование, могут условно быть зачисленными в вузы, потом в январе сдать КТ повторно. Благодаря этому решению почти 30 тысяч наших выпускников получили возможность обучаться в вузах", – уточнил он.

Асхат Аймагамбетов отметил, что социальные инициативы главы государства также поспособствуют тому, что выпускники будут выбирать отечественные вузы.

"Мы считаем, что создание определённых условий для нашей молодёжи повлияет на привлекательность нашего образования. В ближайшие годы будут открыты более 75 тысяч новых мест в общежитиях. Ещё один очень важный вопрос – это увеличение количества грантов. В 2018 году выделяется дополнительно 20 000 грантов, и это тоже позволит большей части наших выпускников получить грант и обучаться в вузах нашей страны", – сообщил он.