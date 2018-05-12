22 тысячи студентов вернулись в Казахстан после отмены нормы о наличии сертификата ЕНТ
Только за январь 2018 году из России в казахстанские вузы перевелись 7000 человек, передает Informburo.kz.
22 тысячи студентов перевелись из зарубежных вузов в казахстанские после отмены нормы о наличии сертификата ЕНТ при переводе. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Государство предпринимает меры для того, чтобы большая часть молодёжи оставалась и училась в организациях высшего образования Казахстана, подчеркнул он.
"Мы в 19-м приказе МОН РК убрали норму о том, что выпускники, которые переводятся из зарубежных учебных заведений в казахстанские вузы, обязаны предоставлять сертификат о прохождении ЕНТ и КТ. За счёт принятия этого решения в 2017 году к нам из зарубежных вузов перевелись 15 000 человек и в январе 2018 года из российских вузов перевелось ещё 7000 человек", – сказал он.
По словам вице-министра, увеличить количество студентов в вузах Казахстана также удалось после изменения формата ЕНТ. В 2017 году у выпускников появился шанс пересдавать Единое национальное тестирование.
"Сейчас наши выпускники могут повторно сдать комплексное тестирование, могут условно быть зачисленными в вузы, потом в январе сдать КТ повторно. Благодаря этому решению почти 30 тысяч наших выпускников получили возможность обучаться в вузах", – уточнил он.
Асхат Аймагамбетов отметил, что социальные инициативы главы государства также поспособствуют тому, что выпускники будут выбирать отечественные вузы.
"Мы считаем, что создание определённых условий для нашей молодёжи повлияет на привлекательность нашего образования. В ближайшие годы будут открыты более 75 тысяч новых мест в общежитиях. Ещё один очень важный вопрос – это увеличение количества грантов. В 2018 году выделяется дополнительно 20 000 грантов, и это тоже позволит большей части наших выпускников получить грант и обучаться в вузах нашей страны", – сообщил он.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 122
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
Вот это да! Там всегда множество детей, гуляющих, а тут движение! P.s. Башня в новом облике вообще смотрится душераздирающе!)
"Разруха начинается в головах" - бессмертные слова проф.Преображенского. Как же можно так хозяйничать в городе, что жить в нем стало неудобно и неприятно. Тяжело смотреть на обрубки...
Victor Yang: Бюджетникам станут впаривать путёвки? Почему бы и нет. В СССР с удовольствием ездил от КСК, энергетиков, ЖД и строителей по детской путевке( стоила в районе от 12 рублей до 25 рублей...
112: Чот ничего не понял. Можно внятнее :lol: