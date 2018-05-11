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Министерство образования Казахстана упростит учебную программу в школах

11 мая 2018, 16:08 |  Государство

При сокращении нагрузки на школьников изменится количество часов некоторых предметов. Каких – пока вопрос, передает Informburo.kz.

Министерство образования и науки упростит учебную программу в школах, заявил на пресс-конференции в СЦК вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что программа, по которой занимаются ученики средних школ, перегружена, и этого никто не отрицает.

"Все эксперты подтверждают и глава государства тоже обратил на это внимание, что наши дети загружены-перегружены. Наши типовые учебные планы перегружены, если сравнивать с нашими соседями – странами СНГ и организациями ОСЭР. Мы сейчас проводим работу, консультируемся с экспертами, с методистами, с педагогическим сообществом", – сказал вице-министр.

По его словам, изменить учебную программу не так просто, поэтому ведомству необходимо время. Новая программа обучения будет разработана исходя из того, какой выпускник нужен обществу.

"Учебная программа – это не хлеб или колбаса, которую можно просто на глазок порезать и сказать: здесь два часа, здесь три, а тут шесть. Надо смотреть из тех задач, которые стоят перед образованием, от той модели выпускника школы, который нам нужен для общества. Исходя из ряда этих переменных надо принимать решение", – объяснил он.

При сокращении нагрузки изменится количество часов некоторых предметов, подчеркнул Асхат Аймагамбетов. Однако сейчас каждый педагог отстаивает важность своего предмета и против этого сокращения.

"Физкультурники считают, что физкультура – это самый важный предмет, и если дети не будут заниматься физкультурой, то никакая математика ему не поможет, он её и не поймет. Математик говорит, что математика – царица наук, русовед говорит, что его предмет самый главный. Здесь важно услышать мнение каждого, но решение должно приниматься с учётом того, какой выпускник нужен обществу и какими компетенциями он должен обладать", – заключил он.

На той же пресс-конференции министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что вместо уроков физкультуры спортсмен может заниматься со свободным преподавателем по другим предметам. Для этого родителям нужно подать заявление в школу, приложив подтверждающие документы.

По его словам, окончательное решение по освобождению школьника будет приниматься педагогическим советом.

"Всегда разговор шёл о том, чтобы спортсменов-профессионалов, которые занимаются спортом в секциях более трёх часов в неделю, освободить от уроков физкультуры. Мы приняли решение по многочисленным просьбам родителей. Теперь дети, которые занимаются профессиональным спортом, по решению педагогического совета школы, в первую очередь по заявлению самих родителей, могут быть освобождены от уроков физкультуры", – сказал он.

Министр отметил, что освобождённые дети в момент урока физкультуры будут подтягивать свои знания по другим предметам.

"Сейчас, пользуясь академической свободой, очень много школ создают специальные уроки, где эти дети могли бы самостоятельно с кем-то заниматься, догонять учебную программу, потому что спортсмены часто ездят на соревнования, и есть такая тенденция, что они от школьной программы отстают. Многие школы идут навстречу и создают такую возможность", – объяснил он.

Глава МОН также уточнил, что третий час физкультуры из школьной программы не уберут.

"В социальных сетях говорят, что третьего часа физкультуры с нового учебного года не будет. В таком виде, как сейчас уроки физкультуры проходят, они вызывают очень много нареканий среди родителей. Но планов по отказу от третьего часа физкультуры у нас не было и нет, он в законе у нас прописан", – заключил он.
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Комментарии к новости

§ Солнышко
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.05.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас учебные программы не перегружены, а просто неграмотно абсолютно составлены. Вот, например. Ребёнок учится в 10 классе. Сейчас ей нужно сдать экзамен устный по химии и биологии (один билет 6-7 параграфов) и экзамен по алгебре. (Дали больше 20 вариантов работ решить). При этом занятия в школе никто не отменял, разумеется. И до 14.00 часов идут занятия, включая субботы. После уроков нужно подготовиться к самим урокам. Вопрос - когда учить билеты? И второй вопрос - зачем экзамены в 10 классе? И примерно такая глупость на протяжении всей учебы в любом классе.
Профайл

неравнодушная
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...




Отправлено: 11.05.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
русовед говорит, что его предмет самый главный

у вицеминистра была "русовед" или учитель русского языка? с мозгами явно не богато.

§ yudjin
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь дети, которые занимаются профессиональным спортом, по решению педагогического совета школы, в первую очередь по заявлению самих родителей, могут быть освобождены от уроков физкультуры"

А вот тут интересно... какая оценка за четверть и год будет выставляться в табеле? Какая пойдет в аттестат?
У меня к примеру ребенок занимается спортом, зачислен в дюсш, тренировки 4 раза в неделю... но физ-ру в школе не любит. Дык, лучше пусть в это время английским или казахским занимается. Но что-то я сомневаюсь, что учителя и школа пойдёт навст речу таким детям.
Профайл

§ yudjin
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он отметил, что программа, по которой занимаются ученики средних школ, перегружена,

А то... в 1 классе понапридумывали ...тучу предметов: естествознание, самопознание, познание мира.
Раньше было ПРИРОДОВЕДЕНИЕ и всё понятно!
Но вроде была информация, что со следующего года какой-то из 3-х уберут. видать не так и нужен...
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неравнодушная
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...




Отправлено: 11.05.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
hyudjin:
А то... в 1 классе понапридумывали ...тучу предметов: естествознание, самопознание, познание мира.

и у тебя с мозгами бяда, один большой предмет поделили на три маленьких, но это задача не для первого класса.

§ yudjin
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:

вчкушка не воняй... ты смотрю шибко умная.
А делители хреновы -изобретатели велосипедов из министерства без образования такие же как и ты. :-P
Профайл

неравнодушная
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...




Отправлено: 11.05.18 - 16:58
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...




Отправлено: 11.05.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
делитель

ето алгебра , не твой "конек горбунок" :-P :-P :-P :-P :-P

§ Макарыч
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сократят перечень обязательных предметов. Оставят физкультуру, рисование, музыку, письмо и арифметику. Остальные предметы - на усмотрение родителей, так как они не обязательные. А раз не обязательные, то и Государство их не финансирует, а значит за отдельную плату! ))))) К этому все идет. А вы реально думали они там беспокоятся за здоровье детей? Они беспокоятся как бы нагрузку на бюджет снизить и на плечи родителей переложить
Профайл

§ Макарыч
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А вот тут интересно... какая оценка за четверть и год будет выставляться в табеле? Какая пойдет в аттестат?

У меня сын заканчивает 5 класс. По новой методике оценивания. Так вот, музыка, физ-ра, рисование, труд не оцениваются вообще. В табеле укажут, что он этот курс прослушал )))
Профайл

§ Медный
Re: Министерство образования Казахстана упростит учебную...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2168
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.05.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Учебная программа – это не хлеб или колбаса, которую можно просто на глазок порезать и сказать: здесь два часа, здесь три, а тут шесть. Надо смотреть из тех задач, которые стоят перед образованием, от той модели выпускника школы, который нам нужен для общества. Исходя из ряда этих переменных надо принимать решение"


А какой нам (государству) нужен выпускник? пусть скажут уже и пропишут в законе... чтобы потом не говорили нужен специалист!!! а будут из универов выпускать бакалавров.
Нужен очень образованный человек-творец, а сами выпускают юристов, экономистов которые работают "самозанятыми" :-) или менеджерами...

Цитата:
Макарыч:
Оставят физкультуру, рисование, музыку, письмо и арифметику.

согласен, всё к этому идёт.
Цитата:
Макарыч:
А раз не обязательные, то и Государство их не финансирует, а значит за отдельную плату!

Цитата:
Макарыч:
Они беспокоятся как бы нагрузку на бюджет снизить и на плечи родителей переложить
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