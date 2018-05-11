Министерство образования Казахстана упростит учебную программу в школах
При сокращении нагрузки на школьников изменится количество часов некоторых предметов. Каких – пока вопрос, передает Informburo.kz.
Министерство образования и науки упростит учебную программу в школах, заявил на пресс-конференции в СЦК вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что программа, по которой занимаются ученики средних школ, перегружена, и этого никто не отрицает.
"Все эксперты подтверждают и глава государства тоже обратил на это внимание, что наши дети загружены-перегружены. Наши типовые учебные планы перегружены, если сравнивать с нашими соседями – странами СНГ и организациями ОСЭР. Мы сейчас проводим работу, консультируемся с экспертами, с методистами, с педагогическим сообществом", – сказал вице-министр.
По его словам, изменить учебную программу не так просто, поэтому ведомству необходимо время. Новая программа обучения будет разработана исходя из того, какой выпускник нужен обществу.
"Учебная программа – это не хлеб или колбаса, которую можно просто на глазок порезать и сказать: здесь два часа, здесь три, а тут шесть. Надо смотреть из тех задач, которые стоят перед образованием, от той модели выпускника школы, который нам нужен для общества. Исходя из ряда этих переменных надо принимать решение", – объяснил он.
При сокращении нагрузки изменится количество часов некоторых предметов, подчеркнул Асхат Аймагамбетов. Однако сейчас каждый педагог отстаивает важность своего предмета и против этого сокращения.
"Физкультурники считают, что физкультура – это самый важный предмет, и если дети не будут заниматься физкультурой, то никакая математика ему не поможет, он её и не поймет. Математик говорит, что математика – царица наук, русовед говорит, что его предмет самый главный. Здесь важно услышать мнение каждого, но решение должно приниматься с учётом того, какой выпускник нужен обществу и какими компетенциями он должен обладать", – заключил он.
На той же пресс-конференции министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что вместо уроков физкультуры спортсмен может заниматься со свободным преподавателем по другим предметам. Для этого родителям нужно подать заявление в школу, приложив подтверждающие документы.
По его словам, окончательное решение по освобождению школьника будет приниматься педагогическим советом.
"Всегда разговор шёл о том, чтобы спортсменов-профессионалов, которые занимаются спортом в секциях более трёх часов в неделю, освободить от уроков физкультуры. Мы приняли решение по многочисленным просьбам родителей. Теперь дети, которые занимаются профессиональным спортом, по решению педагогического совета школы, в первую очередь по заявлению самих родителей, могут быть освобождены от уроков физкультуры", – сказал он.
Министр отметил, что освобождённые дети в момент урока физкультуры будут подтягивать свои знания по другим предметам.
"Сейчас, пользуясь академической свободой, очень много школ создают специальные уроки, где эти дети могли бы самостоятельно с кем-то заниматься, догонять учебную программу, потому что спортсмены часто ездят на соревнования, и есть такая тенденция, что они от школьной программы отстают. Многие школы идут навстречу и создают такую возможность", – объяснил он.
Глава МОН также уточнил, что третий час физкультуры из школьной программы не уберут.
"В социальных сетях говорят, что третьего часа физкультуры с нового учебного года не будет. В таком виде, как сейчас уроки физкультуры проходят, они вызывают очень много нареканий среди родителей. Но планов по отказу от третьего часа физкультуры у нас не было и нет, он в законе у нас прописан", – заключил он.
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