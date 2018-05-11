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Victor Yang
Такие дороги по трассе Костанай-Карасу
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11.05.18 10:28
кустанаец
Флуд и оффтопик (часть 3)
гость: Уже нажалился , удаляют меня . Ну ладно . заплачь. погладят. простят. но ты только глупости не пиши больше.
11.05.18 10:20
Директор пляжаъ
День Победы в Костанае отметили театрализованным представлением, шествием и митингом
Бывалый : Еще раз повторюсь, что на Германию вся Европа работала. Как то странно, что ты всезнайка это не знаешь. Однобоко информацию что ли черпаешь?)))хэхъ
11.05.18 10:17
гость
Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы
Похоже под ником "Костанаец" прячется провокатор!
11.05.18 10:17
Ольга
Последствия ремонта Костанай-Су
Это точно, в п.киевский всегда были и наверное будут такие ужасные дороги. Но то, что грунт обрушился прям по середине перекрестка, это последствия работ по прокладке водопровода.
11.05.18 10:14
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Центр ГЧП предложил передать частникам школьные столовые на срок до 10 лет

11 мая 2018, 10:04 |  Общество
Бизнесменам невыгодно вкладывать деньги в аренду школьных столовых на год. За это время не окупается новое оборудование, передает Informburo.kz.

Казахстанским бизнесменам невыгодно оснащать школьные столовые из-за того, что сейчас срок их аренды составляет лишь один год.

Чтобы стимулировать потенциальных инвесторов вкладывать деньги, центр ГЧП предлагает увеличить срок аренды до десяти лет.

"Бизнесмены готовы вкладываться в оснащение казахстанских школ. Но многих пугает то, что деньги могут не окупиться за год работы. Мы предлагаем Министерству образования и науки увеличить срок аренды, чтобы предприниматели могли работать в школе от 3 до 10 лет без каких-либо рисков", – рассказал корреспонденту informburo.kz вице-президент АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" МНЭ РК Айдос Кобетов.

Новую схему работы школьных столовых с частниками, которую разработали центр ГЧП совместно с Министерством образования и науки, презентовали в Западно-Казахстанской области. Кроме того, предложением заинтересовались в Астане и Петропавловске, однако реализовать задуманное никто не может, пока в закон не внесут соответствующие поправки.

По данным Айдоса Кобетова, сегодня 20% казахстанских школ нуждаются в оснащении столовых.

"Мы ждём ответа от Министерства образования и науки. Сейчас поправки направлены на согласование во все регионы страны", – отметил Айдос Кобетов.
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