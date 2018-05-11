Казахстанским бизнесменам невыгодно оснащать школьные столовые из-за того, что сейчас срок их аренды составляет лишь один год.

Чтобы стимулировать потенциальных инвесторов вкладывать деньги, центр ГЧП предлагает увеличить срок аренды до десяти лет.

"Бизнесмены готовы вкладываться в оснащение казахстанских школ. Но многих пугает то, что деньги могут не окупиться за год работы. Мы предлагаем Министерству образования и науки увеличить срок аренды, чтобы предприниматели могли работать в школе от 3 до 10 лет без каких-либо рисков", – рассказал корреспонденту informburo.kz вице-президент АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" МНЭ РК Айдос Кобетов.

Новую схему работы школьных столовых с частниками, которую разработали центр ГЧП совместно с Министерством образования и науки, презентовали в Западно-Казахстанской области. Кроме того, предложением заинтересовались в Астане и Петропавловске, однако реализовать задуманное никто не может, пока в закон не внесут соответствующие поправки.

По данным Айдоса Кобетова, сегодня 20% казахстанских школ нуждаются в оснащении столовых.

"Мы ждём ответа от Министерства образования и науки. Сейчас поправки направлены на согласование во все регионы страны", – отметил Айдос Кобетов.