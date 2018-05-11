Центр ГЧП предложил передать частникам школьные столовые на срок до 10 лет
Казахстанским бизнесменам невыгодно оснащать школьные столовые из-за того, что сейчас срок их аренды составляет лишь один год.
Чтобы стимулировать потенциальных инвесторов вкладывать деньги, центр ГЧП предлагает увеличить срок аренды до десяти лет.
"Бизнесмены готовы вкладываться в оснащение казахстанских школ. Но многих пугает то, что деньги могут не окупиться за год работы. Мы предлагаем Министерству образования и науки увеличить срок аренды, чтобы предприниматели могли работать в школе от 3 до 10 лет без каких-либо рисков", – рассказал корреспонденту informburo.kz вице-президент АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" МНЭ РК Айдос Кобетов.
Новую схему работы школьных столовых с частниками, которую разработали центр ГЧП совместно с Министерством образования и науки, презентовали в Западно-Казахстанской области. Кроме того, предложением заинтересовались в Астане и Петропавловске, однако реализовать задуманное никто не может, пока в закон не внесут соответствующие поправки.
По данным Айдоса Кобетова, сегодня 20% казахстанских школ нуждаются в оснащении столовых.
"Мы ждём ответа от Министерства образования и науки. Сейчас поправки направлены на согласование во все регионы страны", – отметил Айдос Кобетов.
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Такие дороги по трассе Костанай-Карасу
Бывалый: Очередной шедевр мысли советских проектировщиков. Водоотвод не обеспечен. Чтобы это утверждать - нужно видеть проект. А гидротехнические сооружения никуда не будут отводить, если их не...
гость: Уже нажалился , удаляют меня . Ну ладно . заплачь. погладят. простят. но ты только глупости не пиши больше.
Бывалый : Еще раз повторюсь, что на Германию вся Европа работала. Как то странно, что ты всезнайка это не знаешь. Однобоко информацию что ли черпаешь?)))хэхъ
Похоже под ником "Костанаец" прячется провокатор!
Это точно, в п.киевский всегда были и наверное будут такие ужасные дороги. Но то, что грунт обрушился прям по середине перекрестка, это последствия работ по прокладке водопровода.