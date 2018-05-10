Таеквондисты из Костанайской области стали призерами международного турнира, который прошел в Алматы

Международный турнир по таеквондо WT среди детей, кадетов и юниоров проходил в Алматы 2-4 мая. В первый день соревновались дети - спортсмены 2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р. и 2007-2008 г.р. Во второй день - кадеты 2004-2006 г.р.. В третий - юниоры 2001-2003 г.р.

В турнире участвовали 700 таеквондистов из всех регионов РК, из России - Челябинск и Оренбурга, а также из Турции, Кореи, Кыргызстана и Узбекистана. Соревнования посвятили памяти первого основателя таеквондо в Казахстане Мустафы Озатюрка.

В составе сборной Костанайской области четверо спортсменов заняли призовые места.

Сергей Ивашкевич, Ахтам Одилов, Диана Алимжанова (слева направо)

Среди юниоров (15-17 лет) в весе более 78 кг победителем турнира стал рудничанин Сергей Ивашкевич. Бронзу среди девочек 15-17 лет в категории до 55 кг взяла Диана Алимжанова из Рудного. Оба спортсмена тренируются под руководством Ахтама Одилова.

В возрастной группе 10-11 лет костанаец Данил Стрелец занял 2 место в весе до 24 кг (тренер Б. Шоткин). Среди кадетов 12-14 лет в весе до 33 кг 3 место заняла Алина Барановская из Костаная (тренер Д. Старкова).