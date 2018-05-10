Отметить День Победы на центральные улицы города в Лисаковске Костанайской области вышло несколько тысяч человек. По традиции одним из самых красивых моментов праздника стал парад авто, стилизованных под военную технику. На удивление многих, одно из транспортных средств украшала нацистская свастика, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: Lisakovsk.online
На боковом окне "УАЗа" красовался черный крест на фоне белого круга в центре красного полотна - флаг Третьего рейха. На двери автомобиля была видна стилизованная надпись - Auschwitz. На русском языке слово известно как Освенцим. В обтянутом колючей проволокой кузове находились люди, изображающие узников этого лагеря.
Такое оформление транспортного средства вызвало множество вопросов и возмущение у присутствующих на празднике, а также в социальных сетях. Позже выяснилось, что авто принадлежит одному из местных предприятий.
В свою очередь, в акимате пояснили, что подобные театрализованные парады в городе стали уже традицией. "Каждый год предприятия города оформляют технику в стилистку военных лет", - сообщили в акимате города.
Сами участники парада и владельцы данного авто отметили, что на театрализацию "Живые картины Великой Отечественной Войны" было решено подготовить одну из правдивых картин тех времен, тем самым показать, через что пришлось пройти людям, чтобы прийти к заветной победе. "Нацистская символика была лишь частью антуража. Данная театрализация сопровождалась историческими фактами и трогательным стихотворением об узниках концлагерей", - прокомментировали в компании, которой принадлежит авто со свастикой.
Смешно все это и глупо. Все никак не навовались за 73 года? Посмотрите в инете сколько маразма с лентами, плакатами, открытками. Праздник победы стараниями России превратили в Победобесие.
Серый волк: кучи вранья Что именно является враньем? Конкретно. Может кучу заводов из Германии ссср не вывозил? Или кучу станков? Что конкретно является враньем. Давай не стесняйся. Уточняй.
Смысл демонстрации: провокация или посмотреть какие существуют проблемы во власти, если первое мы должны быть осторожны, если второе власти должны решать данные проблемы. И ещё если Аблязов то скорее...
112: " Огонёк " я с билишами , или с пельменями , в манты чего пожиже надо бы . Вот сейчас " билишы " :lol: :lol: :lol: с творогом , ждут времени в духовку . ;-)
Такие дороги по трассе Костанай-Карасу
Кстати в самом райцентре ( карасу) дороги не лучше. Источник:www.ng.kz Вы не одни такие. В Денисовке "дороги" не лучше