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Конфуций
Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили организаторы
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Бывалый
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гость
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10.05.18 19:56
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Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили организаторы

10 мая 2018, 14:56 |  Государство

Отметить День Победы на центральные улицы города в Лисаковске Костанайской области вышло несколько тысяч человек. По традиции одним из самых красивых моментов праздника стал парад авто, стилизованных под военную технику. На удивление многих, одно из транспортных средств украшала нацистская свастика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Lisakovsk.online

На боковом окне "УАЗа" красовался черный крест на фоне белого круга в центре красного полотна - флаг Третьего рейха. На двери автомобиля была видна стилизованная надпись - Auschwitz. На русском языке слово известно как Освенцим. В обтянутом колючей проволокой кузове находились люди, изображающие узников этого лагеря.

Такое оформление транспортного средства вызвало множество вопросов и возмущение у присутствующих на празднике, а также в социальных сетях. Позже выяснилось, что авто принадлежит одному из местных предприятий.

В свою очередь, в акимате пояснили, что подобные театрализованные парады в городе стали уже традицией. "Каждый год предприятия города оформляют технику в стилистку военных лет", - сообщили в акимате города.

Сами участники парада и владельцы данного авто отметили, что на театрализацию "Живые картины Великой Отечественной Войны" было решено подготовить одну из правдивых картин тех времен, тем самым показать, через что пришлось пройти людям, чтобы прийти к заветной победе. "Нацистская символика была лишь частью антуража. Данная театрализация сопровождалась историческими фактами и трогательным стихотворением об узниках концлагерей", - прокомментировали в компании, которой принадлежит авто со свастикой.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 15:04
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хуже дурака может быть только старательный дурак", в данном случае дурак с творческой инициативой. Это уже явно перебор. Одно дело в художественном фильме реконструировать события в деталях, но вот так, в самодеятельном творчестве...к таким темам надо деликатнее подходить.
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Империя
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже думаю перебор. Пусть лучше в фильмах показывают чем эти театрализированые шоу делать.

Тинькоффф
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас еще не дошли до маразма полного запрета в кино и на картинах, как в РФ - так что зря волну гоните..

§ лимон
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.05.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кому в голову могло такое придти - театрализацию "Живые картины Великой Отечественной Войны"
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§ 112
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.05.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бояться нужно не свастику, она в принципе безобидна..
Бояться нужно тех, кто желает возвращения к этому, кто хочет в противоположность, создать красноперую свастику и жить во времена НКВД..
Таких тут очень много..
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§ Макарыч
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 10.05.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы. Это праздник со слезами на глазах, но все же праздник. А не день скорби. Давайте еще понесем фотографии могилок, изувеченных и замученных. Это, конечно, часть войны - но не часть праздника! В этот день погибших поминают, но не как мучеников, а как победителей! Образ солдата-победителя не может быть униженным, замученным, подавленным.
Потому этот перфоманс с узниками не к месту, мое мнение.
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Местный
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сайте акимата города свастику на фото топорно закрасили черным квадратиком - была свастика, нет свастики )))

Гость незванный
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если бы звезду пятиконечную нарисовали, тогда надо было бы КАРЛАГ написать и в другую сторону машину поворачивать! Что лучше?

Иолис
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алоизыч не видел.

Конфуций
Re: Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили...




Отправлено: 10.05.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно все это и глупо. Все никак не навовались за 73 года? Посмотрите в инете сколько маразма с лентами, плакатами, открытками. Праздник победы стараниями России превратили в Победобесие.

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