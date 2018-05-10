Авто со свастикой на 9 мая в Лисаковске объяснили организаторы

Отметить День Победы на центральные улицы города в Лисаковске Костанайской области вышло несколько тысяч человек. По традиции одним из самых красивых моментов праздника стал парад авто, стилизованных под военную технику. На удивление многих, одно из транспортных средств украшала нацистская свастика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Lisakovsk.online

На боковом окне "УАЗа" красовался черный крест на фоне белого круга в центре красного полотна - флаг Третьего рейха. На двери автомобиля была видна стилизованная надпись - Auschwitz. На русском языке слово известно как Освенцим. В обтянутом колючей проволокой кузове находились люди, изображающие узников этого лагеря.

Такое оформление транспортного средства вызвало множество вопросов и возмущение у присутствующих на празднике, а также в социальных сетях. Позже выяснилось, что авто принадлежит одному из местных предприятий.

В свою очередь, в акимате пояснили, что подобные театрализованные парады в городе стали уже традицией. "Каждый год предприятия города оформляют технику в стилистку военных лет", - сообщили в акимате города.

Сами участники парада и владельцы данного авто отметили, что на театрализацию "Живые картины Великой Отечественной Войны" было решено подготовить одну из правдивых картин тех времен, тем самым показать, через что пришлось пройти людям, чтобы прийти к заветной победе. "Нацистская символика была лишь частью антуража. Данная театрализация сопровождалась историческими фактами и трогательным стихотворением об узниках концлагерей", - прокомментировали в компании, которой принадлежит авто со свастикой.