"Тобол" забил победный гол на 95-й минуте в матче с "Иртышом"
vesti.kz
Павлодарский "Иртыш" потерпел поражение от костанайского "Тобола" в девятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Костанайцы поднялись на четвертое место в КПЛ.
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Исход матча решился на пятой компенсированной минуте.
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