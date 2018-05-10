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07Litra
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Директор пляжа: Плохо ты о кустанайцах думаешь, все по себе по ходу судишь. Можешь не отвечать, для меня ты никто и звать тебя никак. не-не,пан директор,отвечу я вам,вопреки вашей директорской...
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07Litra
"В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев
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10.05.18 00:02
Валентина
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10.05.18 00:02
Валентина
День Победы в Костанае отметили театрализованным представлением, шествием и митингом
Господи, люди, угомонитесь. И всё-то одни и те же, и всё с подковырками Сколько можно яду-то изливать. Все-то вам не так, и все не нравится. А сами аы хоть что-то сделали чтобы было...
09.05.18 23:59
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"Тобол" забил победный гол на 95-й минуте в матче с "Иртышом"

vesti.kz

9 мая 2018, 19:03 |  Спорт

Павлодарский "Иртыш" потерпел поражение от костанайского "Тобола" в девятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Костанайцы поднялись на четвертое место в КПЛ.



Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Исход матча решился на пятой компенсированной минуте.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Тобол" забил победный гол на 95-й минуте в матче...




Отправлено: 09.05.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чисто повезло Тоболу.

Спортсмен
Re: "Тобол" забил победный гол на 95-й минуте в матче...




Отправлено: 09.05.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заслуженная победа. Бились до конца.

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