Костанаец стал чемпионом мира среди ветеранов по пауэрлифтингу

Чемпионат мира по пауэрлифтингу IPF проходил 22-28 апреля в городе Потчефструм на северо-западе Южно-Африканской Республики. В нем приняли участие более 500 тяжелоатлетов.

Валерий Зверев теперь является и чемпионом Азии, и чемпионом мира

Костанаец Валерий ЗВЕРЕВ стал чемпионом мира среди ветеранов. Далеко не каждый молодой и крепкий атлет сможет выжать более 230 кг от груди. Когда Зверев сказал, что ему 60 лет, в редакции «НГ» сильно удивились. По словам Валерия Федоровича, самым старшим участником этого чемпионата мира был спортсмен 1938 года рождения.

Валерий Зверев - мастер спорта РК по пауэрлифтингу, многократный чемпион РК, чемпион Азии 2010-го и 2012 годов, член сборной РК. Однако до сих пор не является мастером спорта международного класса, хотя золотая медаль чемпионата Азии дает право на это звание. Поскольку пауэрлифтинг пока не является олимпийским видом спорта, высшие награды Валерий Зверев уже собрал, но остается просто мастером спорта.

- После чемпионата Азии мне обещали присвоить международника, но не присвоили, с этого чемпионата мира тоже обещали, но действий никаких пока не было... - рассказал он. - Наверно, какая-то бюрократическая машина буксует. Я уже человек взрослый, обижать никого не хочу. Но у нас есть, видимо, те люди, которым это не очень нужно. Поэтому пока не получил.

- Как долго вы занимаетесь пауэрлифтингом?

- 17 лет. Я пришел в этот вид спорта в 43 года и, можно сказать, сразу начал выступать. До этого я занимался борьбой, а именно - самбо и дзюдо, по обоим этим видам выполнил разряд к. м. с.

- Где вы тренируетесь?

- Занимаюсь в Академии силовых видов спорта, расположена она на новой набережной в районе КЖБИ. Там прекрасные условия.

- Почему выбрали пауэрлифтинг?

- Ну, видимо, уже возраст подошел к тому, что на борьбе возрастает риск травмироваться. А здесь более или менее можно контролировать свои нагрузки.

- Часто получали травмы в пауэрлифтинге?

- Да, тоже бывало. Потому что это такой вид спорта, которому надо учиться, учиться и учиться.

- Как часто вы тренируетесь? Хватает ли времени на тренировки в рабочие дни?

- Сейчас занимаюсь 3-4 раза в неделю по 2,5 часа. А времени никогда не хватает, если не захочешь его найти. Захочешь - найдешь, а не захочешь - не будет его никогда.

- Какой вес вы выжимаете лежа от груди?

- На тренировках - более 230 кг, а вот на соревнованиях в Южной Африке пришлось снизить на 20 процентов, чтобы не пролететь. Снизили в связи с дорогой - три перелета плюс адаптация организма, не стал рисковать. Шли за первым местом и пришли первыми.

- Был ли допинг-контроль на чемпионате мира?

- Обязательно. Тех, кто занял первые места, сразу выводили на проверку на допинг. Это мой второй чемпионат мира. На первом, я помню, что ветеран получил «баранку», не поднял ни разу в трех попытках вес. После этого к нему пришли и взяли пробу на допинг. Я знаю, что могут проверить в любое время. Бывает, что представители WADA приезжают позже, после соревнований, бывает и до. Я за свою жизнь раз 7 раз проходил допинг-контроль.

- Заваливали когда-нибудь?

- Да ну, что вы, в моем возрасте допинг-контроль завалить. Я в 45 лет узнал, что такое креатин. Думаю, что сейчас контроль намного жестче, чем раньше.

- Откуда были ваши соперники, которых вы оставили позади в призерах?

- Второе место занял спортсмен из ЮАР, вроде бы как близко шли, но он дальше не смог, а я смог. Я выжал 182 кг, а у него - 180 кг. А третье место занял спортсмен из Дании, он застрял на 170 кг.

- Как вам организация чемпионата мира в ЮАР?

- Организация была отличная. Все понравилось. Помимо всего прочего, мне удалось побывать на сафари.

- Есть ли у вас мечта в этом виде спорта? Ведь можно сказать, что вы до потолка в пауэрлифтинге дотянулись.

- Ну теперь - по горизонтали. На следующий год - чемпионат мира в Токио, а в этом году будет чемпионат Азии в Дубае. Будем стараться, соответствовать же надо.

- Какие ощущения оставила Африка?

- Я сейчас так говорю: без Африки плохо.

- Почему?

- Ну там классно! Там замечательная природа, много экзотических животных, очень хорошие дороги. Я не хочу сказать, что у нас плохие дороги, но там они очень качественные.

- Уходить из спорта, значит, вы не собираетесь в ближайшее время?

- Вы знаете, был такой профессор Павлов. Он говорил: если человек умер раньше 130 лет, значит, он умер насильно. Поэтому до 90 лет, думаю, буду заниматься спортом. А там посмотрим. Я считаю, что занятия спортом однозначно продлевают жизнь. Если сильно переживать и опасаться, то тоже большего не добьешься. Нужно работать целенаправленно, по какому-то плану. Ведь есть такие люди, как Юрий Власов, которым уже по 80 лет, а они еще вовсю заряжают.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА