Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и ветра

Как прогнозируют синоптики, в ближайшие три дня возможны дождь и грозы.

- В четверг, 10 мая, ночью будет 3-8, местами 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - днем ожидается температура воздуха 15-20, а местами до 25 градусов. Следующие два дня, 11-12 мая, показатели термометров будут несколько отличаться: ночью от нуля до плюс 5 градусов, местами до 8 градусов, а днем - 13-18, местами 23 градуса.

В эти дни ожидается довольно сильный ветер, порывы которого будет достигать скорости 15-20 м/с.