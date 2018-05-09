Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и ветра
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Как прогнозируют синоптики, в ближайшие три дня возможны дождь и грозы.
- В четверг, 10 мая, ночью будет 3-8, местами 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - днем ожидается температура воздуха 15-20, а местами до 25 градусов. Следующие два дня, 11-12 мая, показатели термометров будут несколько отличаться: ночью от нуля до плюс 5 градусов, местами до 8 градусов, а днем - 13-18, местами 23 градуса.
В эти дни ожидается довольно сильный ветер, порывы которого будет достигать скорости 15-20 м/с.
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молодцы. Не все еще потеряно в этой стране
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Надо было в милицию позвонить!
марик перебрал видать, покраснел аж
Тинькоффф: Там всё это называют "победобесием" ты уточняй где это- ТАМ. а то вот этот сочувствующий: Похоже это заразно.. не знает. так я уточню где это ТАМ так называют....