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Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и ветра

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 мая 2018, 16:16 |  Общество

Как прогнозируют синоптики, в ближайшие три дня возможны дождь и грозы.

- В четверг, 10 мая, ночью будет 3-8, местами 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - днем ожидается температура воздуха 15-20, а местами до 25 градусов. Следующие два дня, 11-12 мая, показатели термометров будут несколько отличаться: ночью от нуля до плюс 5 градусов, местами до 8 градусов, а днем - 13-18, местами 23 градуса.

В эти дни ожидается довольно сильный ветер, порывы которого будет достигать скорости 15-20 м/с.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10593
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.05.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и ветра

А потом конец света?
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