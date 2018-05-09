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"В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев

9 мая 2018, 14:07 |  Государство

Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню в Парке 28 героев -Панфиловцев в Алматы и поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Президент Казахстана в своем обращении отметил, что около 500 казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. Половина из 1,8 миллиона человек, отправившихся на фронт, не вернулись.

"Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Время все дальше и дальше от нас оставляет то время. Однако острота понимания и важности этого события, никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы знаем, как наши отцы в жестокой войне шли через огонь, поднимались на пули, в атаку из окопов. Защищали нашу Родину, защищали наше спокойствие, мирное небо над головой. Они показали героизм", - отметил Нурсултан Назарбаев.

"500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, половина из 1,8 миллиона человек, поехавших на фронт, не вернулись. В каждой семье, в каждом человеке до сих пор остается кровавый след той войны. Поэтому мы отмечаем этот день для того, чтобы в памяти потомков сохранились героизм, самоотверженность наших предков, наших дедов, наших отцов. С одной стороны - это показывает, что народ единый в своем порыве, всегда во всем побеждает", - сказал Президент Казахстана.

Казахстанцы отмечают 73-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. Во всех городах 9 мая пройдут праздничные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

По официальным данным, на сегодня в Казахстане проживает 2 067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны (в том числе 1 494 участника ВОВ, 573 инвалида ВОВ), 39 723 лица, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 166 700 лиц других категорий, приравненных к участникам ВОВ.
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Комментарии к новости
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андрей
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...




Отправлено: 09.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечная Слава , вечная Память .....Спасибо и низкий Вам поклон Дорогие наши Освободители , простите за ту мразь , что пишут мерзость в адрес общей Победы , коих сегодня развелось кухонных бойцов с жирными пальцами на клавиатуре , Вам ли не знать на то оно и гав..... что бы пованивать из под тишка. Вы от такого мир избавили , а эти сами сдохнут. Здоровья Вам кто остался в живых , Царство Небесное тем кто недожил ......

* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой дед тоже Герой своей страны, Советского Союза и для меня это честь..
Кто бы тут не говорил и не жаловался на него, что он никакой не герой и не геройски воевал..
Нынешнее поколение этого вообще не понимает.
Им нужны звания.
А простые солдаты, Героически сражавшиеся с фашизмом, не подлежат в их понимании памяти и никакие это не Гкрои..
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 16:14
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 16:24
Комментарий удален модератором.
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362
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...




Отправлено: 09.05.18 - 16:48
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:23
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:25
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:26
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


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Сообщений: 11719
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Отправлено: 09.05.18 - 17:33
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


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Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:39
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


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Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:42
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* 112
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...
112


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Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 17:43
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егор
Re: "В каждом до сих пор кровавый след той войны" -...




Отправлено: 09.05.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
марик перебрал видать, покраснел аж

* 112
"В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 18:56
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* 112
"В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 11719
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.05.18 - 18:57
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