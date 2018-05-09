"В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев

Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню в Парке 28 героев -Панфиловцев в Алматы и поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Президент Казахстана в своем обращении отметил, что около 500 казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. Половина из 1,8 миллиона человек, отправившихся на фронт, не вернулись.

"Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Время все дальше и дальше от нас оставляет то время. Однако острота понимания и важности этого события, никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы знаем, как наши отцы в жестокой войне шли через огонь, поднимались на пули, в атаку из окопов. Защищали нашу Родину, защищали наше спокойствие, мирное небо над головой. Они показали героизм", - отметил Нурсултан Назарбаев.

"500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, половина из 1,8 миллиона человек, поехавших на фронт, не вернулись. В каждой семье, в каждом человеке до сих пор остается кровавый след той войны. Поэтому мы отмечаем этот день для того, чтобы в памяти потомков сохранились героизм, самоотверженность наших предков, наших дедов, наших отцов. С одной стороны - это показывает, что народ единый в своем порыве, всегда во всем побеждает", - сказал Президент Казахстана.

Казахстанцы отмечают 73-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. Во всех городах 9 мая пройдут праздничные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

По официальным данным, на сегодня в Казахстане проживает 2 067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны (в том числе 1 494 участника ВОВ, 573 инвалида ВОВ), 39 723 лица, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 166 700 лиц других категорий, приравненных к участникам ВОВ.



