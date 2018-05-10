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Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение

«Демократизация постсоветских стран не дает гарантии освобождения от коррупции»
10 мая 2018, 08:41 |  Мнения

Как только где-нибудь на постсоветском пространстве взбунтовавшийся народ сметает свою власть, в Казахстане сразу начинают спрашивать экспертов: не случится ли нечто подобное и у нас в ближайшее время?

В Кыргызстане, Грузии и Украине уже прошло несколько революций, а в Казахстане, хотя оппозиция не раз заверяла, что «революционная ситуация назрела», Назарбаев как правил, так и правит.

Вот и сейчас – в Армении случился бунт, прежний президент, пересевший в кресло премьер-министра, подал в отставку, и мы опять задаемся вопросом: «Какая страна следующая?». При этом с каждой «бархатной» или «цветной» революцией убеждаемся, что приход к власти новых людей ничего существенного в этих странах не меняет.

В той же Армении в апреле 2018-го избран уже четвертый президент. После изменения Конституции в 2017 году в этой стране установлена парламентская форма правления, в которой главой государства стал премьер-министр, избираемый высшим законодательным органом - Национальным собранием.

И президент, и парламент Армении всегда избирались на многопартийной основе. В таких условиях, казалось бы, за 27 лет независимости можно было наработать практику цивилизованной смены власти. Но стоило недавнему президенту Саргсяну, инициировавшему переход к парламентской республике, через свою правящую партию на законном основании занять кресло премьер-министра, как оппозиция подняла народ на акции неповиновения. Лидер оппозиции, имеющей в парламенте меньшинство, не стал требовать повторных выборов Нацсобрания. Он решил народным бунтом «дожать» своих противников. И 8 мая на специальном заседании парламента правящая партия под этим давлением «отдала» часть своих голосов главному бунтарю – Николе Пашиняну.

И что дальше? Не скажешь, что этот человек выскочил на политический Олимп из неоткуда. 42-летний журналист по профессии в оппозиционном движении более 10 лет и даже успел отбыть срок. Но в его выступлениях на митингах нигде не звучала четко сформулированная альтернативная программа. Он ругал власть и ее партию за коррупцию и неумелое руководство, призывал создать правительство «национального единства». Будет ли в основе его формирования профессионализм министров или их партийная принадлежность – осталось неясным. Как и то, чем будет руководствоваться человек, организуя работу Кабмина, не имея никакого практического опыта, кроме публицистической деятельности?

В этих условиях, скорее всего, произойдет лишь смена сфер влияния элитных групп, а коррупция останется. За что тогда боролись?

Сама по себе демократизация политических систем в постсоветских государствах не дает полной гарантии освобождения от коррупции. Захватническая приватизация госсобственности СССР так диффузировалась в наше общество, что любая смена власть теперь сопровождается только переделом собственности. Нурсултан Назарбаев, похоже, это прекрасно понимает, поэтому регуляцию отношений по поводу собственнических интересов в правящей элите предпочитает делать другими способами. Работает на упреждение. Метод далеко не демократический, но поддерживать стабильность помогает.
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Комментарии к новости
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Шантарам
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то толку нету от этих революций. Приходят новые люди заместо старых и ничего в жизни людей не меняется. А то и хуже становится. Так что шляпа эти революции.

андрей
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дойдёт наверное когда нибудь , как можно хвалиться средней зарплатой , а считать всё от прожиточного минимума, , как могут инвалиды прожить в среднем на 100 евро в месяц , а пенсию им начисляют копейки учитывая что есть такие кто физически работать не может и заработать на старость , а ведь с годами болезни прогрессируют , как могут чиновники и их родня входить в списки Форбс , путать государственную должность с титулом , решать проблемы по сотовым телефонам , у многочисленных родственников вдруг просыпается талант бизнесменов ........

§ Мишаня
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 10.05.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этих условиях, скорее всего, произойдет лишь смена сфер влияния элитных групп, а коррупция останется. За что тогда боролись?

Вот поэтому простой народ используется в качестве "мяса". Просто может быть, что этому "мясу" при смене элиты может быть преференции перепадут, если победившая "элита" не сильно жадная и коррумпированная. Ведь не все на свете сволочи!?
Пусть Назарбаев правит, тем более оппозиция в РК - управляемая, модифицированная властью. От рыжей революции народу лучше не будет, ИМХО.
Профайл

Саке
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан при Назарбаеве значительно окреп, но в настоящее время все возможности получении выгоды от взаимоотношении с Россией и СНГ, исчерпаны, мы остановились, нет движения вперед, настало время отрываться, от России и СНГ, сейчас они стали грузом на шее, которое мешает движению вперед, Россия перестала быть пивлекательной в экономическом аспекте, со своими устаревшими технологиями, коррупцией, в международной политике и перспектива что в России без смены курса сможет улучшить свое положение нет.Соответственно нашему государству пора менять курс. Думаю, что Назарбаев умный политик и предпримет меры, а то будет революция.

чел
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Пусть Назарбаев правит, тем более оппозиция в РК - управляемая, модифицированная властью. От рыжей революции народу лучше не будет, ИМХО.

Да он то будет править. Тут главный вопрос что будет после правления. Либо стабильность либо...

Варган
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
Казахстан при Назарбаеве значительно окреп, но в настоящее время все возможности получении выгоды от взаимоотношении с Россией и СНГ, исчерпаны, мы остановились, нет движения вперед, настало время отрываться, от России и СНГ, сейчас они стали грузом на шее, которое мешает движению вперед, Россия перестала быть пивлекательной в экономическом аспекте, со своими устаревшими технологиями, коррупцией, в международной политике и перспектива что в России без смены курса сможет улучшить свое положение нет.Соответственно нашему государству пора менять курс. Думаю, что Назарбаев умный политик и предпримет меры, а то будет революция.

Я фиг его знает но на наши тэц, и всю технику в карьеры и заводы поставляет Россия со своими "устаревшими технологиями". Я молчу про сельхозтехнику, грузовые, поезда и т.д. Выгода то есть колоссальная. Ну а если будет революция то страна откатиться на лет 30 назад в развитии...

Узнать
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
настало время отрываться, от России и СНГ

Как? Переместить страну в другое полушарие? Мы всегда будем с Россией и СНГ. Смиритесь. А то уже правда смешно от таких опусов :lol: Тут как бы два варианта. Все эксперты наши говорят об этом. Либо РФ либо Китай.

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете почему страны Европы живут хорошо?
Потому что там "крестьяне и ремесленники" просто работают.
Работают одинаково вне зависимости от того, кто именно стрижет с них налоги.
Им пофиг кто там и как на властном Олимпе делит пирог, испеченный из состриженных с них налогов.
И никто из этих "крестьян и ремесленников" не ждет, что сидящие на властном Олимпе начнут осыпать их щедротами как из рога изобилия...

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:43
Комментарий удален модератором.

Андрей
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:45
Комментарий удален модератором.

Теодор
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе согласен с автором. Если произойдёт революция то страна скатиться в пропасть.

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократизация постсоветских стран не дает гарантии демократизации. Происходит смена декораций, а народ как был не при делах, так и остался. Да и не нужна она эта демократия, нельзя давать рулить всем по-чуть-чуть. У многих и "прав" то нету, нарулят еще сдуру. Опозиция, которая обещает все и сразу - либо еще не в курсе всех тонкостей дела, либо обещания не выполнит, а скорее и то и другое.

кустанаец
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
Соответственно нашему государству пора менять курс.


напиши на блог президента свое предложение.
ты же серьезный человек . не просто же языком трешь.
и прощай.

Европеец
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
Казахстан


Казахстан ? нет не слышал.

кустанаец
Re: Евгений ШИБАРШИН: Работа на упреждение




Отправлено: 10.05.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
Россия перестала быть пивлекательной в экономическом аспекте, со своими устаревшими технологиями, коррупцией, в международной политике и перспектива что в России без смены курса сможет улучшить свое положение нет


а Россия об этом знает? ты там им как то месседж пошли.
а то идут не тем курсом, который указал Саке.
да и людям тут расскажи через сми.
а то народ отсюда валит туда толпами.
разных национальностей. и не ведает что их ждет.

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