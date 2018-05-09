План праздничных мероприятий к 9 мая
В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.
Фото из архива "НГ"
Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню победы
|
Название мероприятий
|
Время
проведения
|
Место проведения
|
Театрализованное представление «Подвиг великий и вечный»
|
10.00
|
Площадь перед областным акиматом
|
Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» (с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
10.05
|
Площадь перед областным акиматом
|
Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы ВОВ, возложение цветов(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
10.30
|
по ул. Баймагамбетова
до Парка Победы
|
Митинг «Не меркнет слава их в веках» у Вечного огня, посвященный памяти павших в годы ВОВ(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
11.00
|
Парк Победы
|
Концертные программы на 2-х сценических площадках Парка Победы (за мемориалом,у входа с ул. Гагарина )
|
11.30
|
Парк Победы
|
Легкоатлетический полумарафон на приз акима города Костаная «Память»
|
9.00
|
Парк Победы-дизельный завод
|
Работа 3 военно-полевых кухонь с участием агитбригады фронтовой песни
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12.20
|
Парк Победы
|
Концертная программа «Дорогами войны»
|
19.00
|
Сити-центр
|
Праздничная торговля
|
9.00-17.00
9.00-18.00
|
Парк Победы
Сити Центр
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кустанаец 1: вляется зарплата средняя простого труженника 1200 евро , полный соц пакет. соц помощь, "сегодня родина там где .опа в тепле"!!! :lol:
Ты прав
8 микрорайон и безопасность
в центре тоже был подобный случай