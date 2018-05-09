План праздничных мероприятий к 9 мая

В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.

Фото из архива "НГ"

Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню победы