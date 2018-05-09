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09.05.18 10:52
Народный контроль
План праздничных мероприятий к 9 мая
В Белоруссии запрещают акцию «Бессмертный полк» В Минске не выдали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». Мингорисполком отказал в проведении мероприятия на основании того, что в это же...
09.05.18 10:39
мда
"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях
кустанаец 1: вляется зарплата средняя простого труженника 1200 евро , полный соц пакет. соц помощь, "сегодня родина там где .опа в тепле"!!! :lol:
09.05.18 10:31
Юк
Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны
Ты прав
09.05.18 10:25
Инквизитоp
8 микрорайон и безопасность
в центре тоже был подобный случай
09.05.18 10:18
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План праздничных мероприятий к 9 мая

9 мая 2018, 08:41 |  Государство

В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.

Фото из архива "НГ"

Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню победы

Название мероприятий

Время

проведения

Место проведения

Театрализованное представление «Подвиг великий и вечный»

10.00

Площадь перед областным акиматом

Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» (с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

10.05

Площадь перед областным акиматом

Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы ВОВ, возложение цветов(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

10.30

по ул. Баймагамбетова

до Парка Победы

Митинг «Не меркнет слава их в веках» у Вечного огня, посвященный памяти павших в годы ВОВ(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

11.00

 

Парк Победы

 

Концертные программы на 2-х сценических площадках Парка Победы (за мемориалом,у входа с ул. Гагарина )

11.30

Парк Победы

Легкоатлетический полумарафон на приз акима города Костаная «Память»

9.00

Парк Победы-дизельный завод

Работа 3 военно-полевых кухонь с участием агитбригады фронтовой песни

12.20

Парк Победы

Концертная программа «Дорогами войны»

19.00

Сити-центр

Праздничная торговля

9.00-17.00

9.00-18.00

Парк Победы

Сити Центр



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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: План праздничных мероприятий к 9 мая




Отправлено: 09.05.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Белоруссии запрещают акцию «Бессмертный полк» В Минске не выдали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». Мингорисполком отказал в проведении мероприятия на основании того, что в это же день в белорусской столице пройдет уличная акция «Беларусь помнит».

Гость
План праздничных мероприятий к 9 мая




Отправлено: 09.05.18 - 11:15
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