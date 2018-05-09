Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае прошёл открытый городской юношеский турнир по кикбоксингу «Гран-при 2018»

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 мая 2018, 12:02 |  Спорт

Соревнования среди юношей 2009-2010, 2007-2008, 2004-2005 г. р. и девушек 2002-2003 г. р. провели в ТРЦ «Костанай Плаза» 5 мая. В них приняли участие 25 спортсменов из Костаная, Астаны, Актобе и Семея. Ожидалось участие сборной из Магнитогорска, но по техническим причинам команда приехать не смогла.

Костанаец Тамир Сеильканов (слева) стал победителем в весовой категории 23 кг

Поединки проводились по правилам WAKO (Всемирная ассоциация кикбоксёрских организаций) в разделах фулл-контакт.

- Это детский дружественный турнир среди команд Казахстана, он приурочен ко Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил «НГ» главный судья соревнований, заслуженный тренер РК по боксу и кикбоксингу, мастер спорта СССР по боксу Марат ТАПЕНОВ. - Вообще турнир проводится под эгидой вовлечения детей в спорт - не только в кикбоксинг, но и в другие виды, именно с малого возраста. Такие турниры проводятся во многих странах, мы были и в России, и в Узбекистане, и в Азербайджане на таких дружественных турнирах. Мы стараемся воспитать в детях дух патриотизма с малых лет.

Несмотря на столь юный возраст кикбоксеров, многие поединки были очень яркими и захватывающими. В боях были видны воля к победе и проявленная стойкость, а также скорость, техника исполнения, которая уже говорит о соревновательном опыте молодых кикеров. Мамы и папы активно поддерживали своих детей, ведь каждому родителю хочется, чтобы именно его ребёнок был лучшим и победил. Некоторые ребята так сильно переживали, что, заняв второе место, не могли сдержать слёз от горечи поражения. Другие плакали от радости чемпионства.

В весовой категории до 54 кг выступила и неоднократная чемпионка РК, член сборной Костанайской области Дарья Гринь. В поединке со спортсменкой из Кокшетау она одержала победу техническим нокаутом в первом раунде ввиду явного преимущества. Недавно Дарья приехала с юношеского чемпионата РК где стала чемпионкой страны, а скоро отправится на кубок мира по кикбоксингу, турнир пройдет в Анапе.

Организация турнира была впечатляющая - певцы и целые творческие ансамбли выступили в поддержку праздника спорта. Поскольку событие проходило при участии детей и в торговом центре, безопасность контролировал пожарный расчёт. Также хотелось бы отметить грамотное судейство в ринге на протяжении всего мероприятия мастера спорта РК, судьи международной категории Азамата Сумамбаева.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.05.18 19:03 "Тобол" забил победный гол на 95-й минуте в матче с "Иртышом"
09.05.18 16:16 Жителей Костанайской области ждут три дня тепла, дождя и ветра
09.05.18 14:07 "В каждом до сих пор кровавый след той войны" - Назарбаев
09.05.18 08:41 План праздничных мероприятий к 9 мая
08.05.18 18:19 Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны
08.05.18 16:49 Microsoft добавила в Windows 10 возможностей делать заметки и составлять документы с помощью голоса
08.05.18 13:51 Шахматисты живут на семь лет дольше обычных людей - исследование
08.05.18 12:26 Мошенники в Instagram берут деньги за опросы под видом Halyk Bank
08.05.18 11:02 Чем опасен регулярный прием аспирина, рассказали ученые
08.05.18 10:33 Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали в КЧС

Комментарии к новости

777
Re: В Костанае прошёл открытый городской юношеский турнир по...




Отправлено: 09.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер, молодцы!!!!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх