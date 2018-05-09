В Костанае прошёл открытый городской юношеский турнир по кикбоксингу «Гран-при 2018»

Соревнования среди юношей 2009-2010, 2007-2008, 2004-2005 г. р. и девушек 2002-2003 г. р. провели в ТРЦ «Костанай Плаза» 5 мая. В них приняли участие 25 спортсменов из Костаная, Астаны, Актобе и Семея. Ожидалось участие сборной из Магнитогорска, но по техническим причинам команда приехать не смогла.

Костанаец Тамир Сеильканов (слева) стал победителем в весовой категории 23 кг

Поединки проводились по правилам WAKO (Всемирная ассоциация кикбоксёрских организаций) в разделах фулл-контакт.

- Это детский дружественный турнир среди команд Казахстана, он приурочен ко Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил «НГ» главный судья соревнований, заслуженный тренер РК по боксу и кикбоксингу, мастер спорта СССР по боксу Марат ТАПЕНОВ. - Вообще турнир проводится под эгидой вовлечения детей в спорт - не только в кикбоксинг, но и в другие виды, именно с малого возраста. Такие турниры проводятся во многих странах, мы были и в России, и в Узбекистане, и в Азербайджане на таких дружественных турнирах. Мы стараемся воспитать в детях дух патриотизма с малых лет.

Несмотря на столь юный возраст кикбоксеров, многие поединки были очень яркими и захватывающими. В боях были видны воля к победе и проявленная стойкость, а также скорость, техника исполнения, которая уже говорит о соревновательном опыте молодых кикеров. Мамы и папы активно поддерживали своих детей, ведь каждому родителю хочется, чтобы именно его ребёнок был лучшим и победил. Некоторые ребята так сильно переживали, что, заняв второе место, не могли сдержать слёз от горечи поражения. Другие плакали от радости чемпионства.

В весовой категории до 54 кг выступила и неоднократная чемпионка РК, член сборной Костанайской области Дарья Гринь. В поединке со спортсменкой из Кокшетау она одержала победу техническим нокаутом в первом раунде ввиду явного преимущества. Недавно Дарья приехала с юношеского чемпионата РК где стала чемпионкой страны, а скоро отправится на кубок мира по кикбоксингу, турнир пройдет в Анапе.

Организация турнира была впечатляющая - певцы и целые творческие ансамбли выступили в поддержку праздника спорта. Поскольку событие проходило при участии детей и в торговом центре, безопасность контролировал пожарный расчёт. Также хотелось бы отметить грамотное судейство в ринге на протяжении всего мероприятия мастера спорта РК, судьи международной категории Азамата Сумамбаева.