Microsoft добавила в Windows 10 возможностей делать заметки и составлять документы с помощью голоса

Обновление Windows 10 April 2018 Update стало доступно пользователям ПК с Windows 10 с включённой функцией автообновления. Поэтапное распространение началось 8 мая, сообщает informburo.kz. Новые инструменты упрощают поиск информации на компьютере, помогают концентрироваться на главном и управлять "умным" домом с помощью голоса.

Загрузив обновления для Windows 10, пользователи получат возможность применить функцию Timeline для быстрого поиска нужных файлов, инструмент Focus Asist для отключения отвлекающих от работы уведомлений, а также опцию Dictation для создания заметок. Обновления коснулись браузера Microsoft Edge и голосового помощника Cortana.

"За время, прошедшее с первоначального запуска Windows 10, мы выпустили обновления, позволяющие раскрыть творческий потенциал каждого пользователя. Масштабное обновление Windows 10 April 2018 Update создано, чтобы вернуть пользователям одну из главных ценностей – время. Мы хотим, чтобы у них появилось больше времени на самое важное: творчество, работу, развлечения", – сказал корпоративный вице-президент подразделения Windows и Devices Group Юсуф Мехди.

Обновление Timeline помогает с лёгкостью найти нужные файлы вне зависимости от времени, которое прошло с момента их последнего открытия. Используя функцию Timeline, можно возобновить на ПК действия, которые пользователь совершал в Microsoft Edge или Office 365 на мобильном устройстве с оперативной системой iOS или Android.

Инструмент Focus Assist отключает уведомления почтового клиента и социальных сетей, тем самым позволяя концентрироваться на работе. При необходимости можно запрограммировать автоматическое включение этой функции в определённое время в течение дня. Завершив работу, пользователь получает все уведомления, электронные письма и обновления, которые он пропустил. В Focus Assist можно составить список исключений, добавив контакты пользователей, от которых должны прийти важные письма или звонки.

В обновлении April 2018 Update появилась функция Dictation, которая позволяет делать заметки и составлять документы, используя голос. Для этого нужно поставить курсор в текстовом поле в программе или приложении Windows 10, нажать комбинацию Win+H и начать говорить.

С выпуском обновлений в Microsoft Edge можно включать и выключать звук на вкладках, переводить книги, PDF-файлы и страницы Reading View в полноэкранный режим, чтобы ничто не отвлекало от чтения. Функция автозаполнения позволяет сохранить электронный адрес, платёжную и прочую информацию для оформления заказов в интернет-магазинах. Доступна функция, удаляющая лишний текст с веб-страниц для печати. Пользователи, испытывающие трудности при чтении, оценят кнопку Grammar Tools, которая разбивает слова на слоги и выделяет разные части речи: существительные, глаголы и прилагательные.

С обновлённым голосовым помощником Cortana пользователь может управлять системой "умный дом" прямо с компьютера. Так, чтобы включить отопление, находясь вне дома, достаточно дать соответствующую команду Cortana. Функция работает с термостатами Ecobee, Honeywell, Nest Learning и другими.

Обновление April 2018 Update включает функции упрощённого управления ИТ для корпоративных пользователей, новые возможности для творческой работы с фотографиями, 3D и Windows Mixed Reality, а также новые способы обеспечения безопасности онлайн и улучшенные функции для гейминга.