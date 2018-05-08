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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
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08.05.18 20:38
Иолис
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Маразм крепчает.
08.05.18 20:28
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Аноним: Хосспади, с обычным утюгом не смог совладать, сильный дух По моему по фото видно что смог, с первого разу..
08.05.18 20:22
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну и возрадуйтесь.. Праздники жеж.. Сегодня снова и снова.. images.vfl.ru Но для кого то пропахать дома и сготовить еду это понты.. Потому что не умеют, потому что не хотят..
08.05.18 20:21
Павел
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Вот вы даете! Не зная ситуации говорите всякую чепуху. Это за Севастопольским. Там озеро образовалось. Дорогу не делают и не подсыпают. Там уже не дорога а грязь так как она раскисла в воде. Я там...
08.05.18 20:20
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Microsoft добавила в Windows 10 возможностей делать заметки и составлять документы с помощью голоса

informburo.kz

8 мая 2018, 16:49 |  Общество

Обновление Windows 10 April 2018 Update стало доступно пользователям ПК с Windows 10 с включённой функцией автообновления. Поэтапное распространение началось 8 мая, сообщает informburo.kz. Новые инструменты упрощают поиск информации на компьютере, помогают концентрироваться на главном и управлять "умным" домом с помощью голоса.

Загрузив обновления для Windows 10, пользователи получат возможность применить функцию Timeline для быстрого поиска нужных файлов, инструмент Focus Asist для отключения отвлекающих от работы уведомлений, а также опцию Dictation для создания заметок. Обновления коснулись браузера Microsoft Edge и голосового помощника Cortana.

"За время, прошедшее с первоначального запуска Windows 10, мы выпустили обновления, позволяющие раскрыть творческий потенциал каждого пользователя. Масштабное обновление Windows 10 April 2018 Update создано, чтобы вернуть пользователям одну из главных ценностей – время. Мы хотим, чтобы у них появилось больше времени на самое важное: творчество, работу, развлечения", – сказал корпоративный вице-президент подразделения Windows и Devices Group Юсуф Мехди.

Обновление Timeline помогает с лёгкостью найти нужные файлы вне зависимости от времени, которое прошло с момента их последнего открытия. Используя функцию Timeline, можно возобновить на ПК действия, которые пользователь совершал в Microsoft Edge или Office 365 на мобильном устройстве с оперативной системой iOS или Android.

Инструмент Focus Assist отключает уведомления почтового клиента и социальных сетей, тем самым позволяя концентрироваться на работе. При необходимости можно запрограммировать автоматическое включение этой функции в определённое время в течение дня. Завершив работу, пользователь получает все уведомления, электронные письма и обновления, которые он пропустил. В Focus Assist можно составить список исключений, добавив контакты пользователей, от которых должны прийти важные письма или звонки.

В обновлении April 2018 Update появилась функция Dictation, которая позволяет делать заметки и составлять документы, используя голос. Для этого нужно поставить курсор в текстовом поле в программе или приложении Windows 10, нажать комбинацию Win+H и начать говорить.

С выпуском обновлений в Microsoft Edge можно включать и выключать звук на вкладках, переводить книги, PDF-файлы и страницы Reading View в полноэкранный режим, чтобы ничто не отвлекало от чтения. Функция автозаполнения позволяет сохранить электронный адрес, платёжную и прочую информацию для оформления заказов в интернет-магазинах. Доступна функция, удаляющая лишний текст с веб-страниц для печати. Пользователи, испытывающие трудности при чтении, оценят кнопку Grammar Tools, которая разбивает слова на слоги и выделяет разные части речи: существительные, глаголы и прилагательные.

С обновлённым голосовым помощником Cortana пользователь может управлять системой "умный дом" прямо с компьютера. Так, чтобы включить отопление, находясь вне дома, достаточно дать соответствующую команду Cortana. Функция работает с термостатами Ecobee, Honeywell, Nest Learning и другими.

Обновление April 2018 Update включает функции упрощённого управления ИТ для корпоративных пользователей, новые возможности для творческой работы с фотографиями, 3D и Windows Mixed Reality, а также новые способы обеспечения безопасности онлайн и улучшенные функции для гейминга.
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Комментарии к новости

§ seroff
Re: Microsoft добавила в Windows 10 возможностей делать заметки...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 08.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В обновлении April 2018 Update появилась функция Dictation, которая позволяет делать заметки и составлять документы, используя голос. Для этого нужно поставить курсор в текстовом поле в программе или приложении Windows 10, нажать комбинацию Win+H и начать говорить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30866 А где вы видели кортану на русском? Или у нас все англицким в совершенстве владеют?
Профайл

§ seroff
Re: Microsoft добавила в Windows 10 возможностей делать заметки...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 08.05.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С обновлённым голосовым помощником Cortana пользователь может управлять системой "умный дом" прямо с компьютера. Так, чтобы включить отопление, находясь вне дома, достаточно дать соответствующую команду Cortana. Функция работает с термостатами Ecobee, Honeywell, Nest Learning и другими.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30866#760110 ну это так вообще для Кустаная.Сказал КТЭК где вода и она побежала :-) :-) :-)
Профайл

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