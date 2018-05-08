Шахматисты живут на семь лет дольше обычных людей - исследование

Профессиональные занятия шахматами продлевают жизнь – к такому выводу пришла группа австралийских ученых, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Исследователи собрали данные о продолжительности жизни более чем 16 тысяч шахматистов, получивших звание гроссмейстера или занимавших призовые места на олимпиадах. Оказалось, что в среднем они живут на 7,7 лет дольше обычных людей.

Положительное влияние спорта на организм известно давно – постоянные тренировки, правильное питание и отказ от вредных привычек позволяют спортсменам жить на 4-8 лет дольше. Но связь между долголетием и интеллектуальными видами спорта до сих пор не была изучена.

Группа ученых из Мельбурнского университета под руководством Филипа Кларка собрала доступные данные о годе рождения шахматистов, поле, национальности и времени получения титула. После этого продолжительность жизни спортсменов сравнили с показателями их соотечественников того же возраста и года рождения.

Оказалось, что ожидаемая продолжительность жизни у шахматистов оказалась выше на 7,7 лет (53,6 года против 45,9 года), чем у тех, кто не имел никакого отношения к спорту. Такую разницу эксперты объяснили постоянной тренировкой умственных способностей, позволяющей и в старости сохранять ясность ума, и здоровым образом жизни, в первую очередь – ограничением на употребление алкоголя.

Авторы планируют продолжить исследования, собрав более полную базу данных.