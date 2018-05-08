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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Очуметь,его от мант ещё не воротит :lol:
08.05.18 20:38
Иолис
Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны
Маразм крепчает.
08.05.18 20:28
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Аноним: Хосспади, с обычным утюгом не смог совладать, сильный дух По моему по фото видно что смог, с первого разу..
08.05.18 20:22
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну и возрадуйтесь.. Праздники жеж.. Сегодня снова и снова.. images.vfl.ru Но для кого то пропахать дома и сготовить еду это понты.. Потому что не умеют, потому что не хотят..
08.05.18 20:21
Павел
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Вот вы даете! Не зная ситуации говорите всякую чепуху. Это за Севастопольским. Там озеро образовалось. Дорогу не делают и не подсыпают. Там уже не дорога а грязь так как она раскисла в воде. Я там...
08.05.18 20:20
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Шахматисты живут на семь лет дольше обычных людей - исследование

Tengrinews.kz

8 мая 2018, 13:51 |  Общество

Профессиональные занятия шахматами продлевают жизнь – к такому выводу пришла группа австралийских ученых, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Исследователи собрали данные о продолжительности жизни более чем 16 тысяч шахматистов, получивших звание гроссмейстера или занимавших призовые места на олимпиадах. Оказалось, что в среднем они живут на 7,7 лет дольше обычных людей.

Положительное влияние спорта на организм известно давно – постоянные тренировки, правильное питание и отказ от вредных привычек позволяют спортсменам жить на 4-8 лет дольше. Но связь между долголетием и интеллектуальными видами спорта до сих пор не была изучена.

Группа ученых из Мельбурнского университета под руководством Филипа Кларка собрала доступные данные о годе рождения шахматистов, поле, национальности и времени получения титула. После этого продолжительность жизни спортсменов сравнили с показателями их соотечественников того же возраста и года рождения.

Оказалось, что ожидаемая продолжительность жизни у шахматистов оказалась выше на 7,7 лет (53,6 года против 45,9 года), чем у тех, кто не имел никакого отношения к спорту. Такую разницу эксперты объяснили постоянной тренировкой умственных способностей, позволяющей и в старости сохранять ясность ума, и здоровым образом жизни, в первую очередь – ограничением на употребление алкоголя.

Авторы планируют продолжить исследования, собрав более полную базу данных.
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