Мошенники в Instagram берут деньги за опросы под видом Halyk Bank
Tengrinews.kz
В соцсети Instagram от имени АО "Народный Банк Казахстана" предлагают пройти опрос за оплату, обещая выигрыш от 350 до 700 тысяч тенге. Администрация банка предупредила казахстанцев об опасности, передает Tengrinews.kz.
На рекламу мошеннических схем пожаловались пользователи Сети.
Скрин © Facebook / Игорь Несен
"Просят переводить деньги, но ничего не платят. Просьба правоохранительным органам проверить данные аккаунты и счета для переводов", - подписал скрины из соцсети пользователь Facebook.
В администрации банка сообщили, что данная реклама - дело рук мошенников.
"В мошеннических объявлениях используются корпоративные цвета Halyk Bank, шрифты, логотипы, фотографии продуктов и сотрудников в униформе, фальшивые отзывы вымышленных лиц, контакты несуществующей "службы поддержки клиентов". Не позволяйте кибер-мошенникам обмануть вас!", - призвали в банке.
Скрин © Facebook / Игорь Несен
В компании уточнили, что "Народный банк" и другие банки группы "Халык" никогда не проводят платных опросов среди своих клиентов и не собирают никаких клиентских данных через сторонние интернет-сайты.
"Храните в тайне и не сообщайте никому ваши персональные данные — логин и пароль для входа в интернет-банкинг, номер мобильного телефона, реквизиты ваших банковских карт (номер карты, имя и фамилию держателя, срок действия карты и CVV/CVC). Не доверяйте телефонным звонкам с незнакомых номеров, не сообщайте лицам, которые выдают себя за сотрудников банка, — коды подтверждения, которые вы получаете от банка в смс. Сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону", - предупредили в компании.
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