Чем опасен регулярный прием аспирина, рассказали ученые
Tengrinews.kz
Ученые выяснили, что ежедневный прием аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Science Daily.
Исследователи использовали данные почти 200 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет, у которых никогда не регистрировалась меланома. Из них выделили группу тех, кто принимал аспирин ежедневно на протяжении года и более с периодом последующего наблюдения не менее пяти лет.
Выяснилось, что у мужчин, принимавших аспирин регулярно, риск развития меланомы оказался в 1,83 раза выше, чем у остальных участников исследования. При этом у женщин аналогичной зависимости ученые не зафиксировали.
По мнению одного из авторов исследования Беатрис Нардоне, этот факт может объясняться тем, что организм мужчины вырабатывает меньше защитных ферментов - супероксиддисмутаза и каталаза.
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