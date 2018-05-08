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Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали в КЧС

Tengrinews.kz

8 мая 2018, 10:33 |  Происшествия

Перегруженная фура застряла в грязи на трассе Кокшетау - Костанай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео фуры, застрявшей посреди дороги, прислали читатели. Автор видео отмечает, что это произошло на трассе Кокшетау - Костанай.

На кадрах видно, что у грузового авто задние колеса погрязли почти полностью.

В пресс-службе КЧС МВД подтвердили, что такой факт был 5 мая. Примерно в 19.20 на 714-м километре автодороги М-36 Екатеринбург - Алматы в двух километрах от села Севастопольский, работники филиала РГП "КазАвтоЖол" и три единицы техники отбуксировали застрявший в грязевой массе перегруженный грузовой автомобиль Volvo. В салоне находился гражданин 1982 года рождения.

Фура была отбуксирована на сухой участок автодороги.

Между тем, по данным ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", движение на автодорогах республиканского и областного значений открыто по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.
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Комментарии к новости

Валик
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...




Отправлено: 08.05.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас 112й начнёт чесать, дескать сам виноват, а воопче дороги ругают зря, так то они не хужее германовских автобанов :lol:

* 112
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11663
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.05.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валик:
Сейчас 112й начнёт чесать, дескать сам виноват, а воопче дороги ругают зря, так то они не хужее

А что, перегруз не он допустил что ли и поперся по этой дороге?
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Читатель 1
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...




Отправлено: 08.05.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это М36 была??....да ну....не может быть))) Это какая-то "партизанская" тропа между двумя сёлами (а вообще ПОЗОРИЩЕ полное)

§ azlk
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 08.05.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автодорога М-36 Екатеринбург - Алматы
Это же трасса республиканского значения!!!!!, если посмотреть фото, то там асфальтовое покрытие местами, да немного. Реальное состояние наших дорог видно из видео проложенного к данной новости, а по отчетам она не хуже европейских автобанов.
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Вольдемар
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...




Отправлено: 08.05.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща 112 расскажет, как прекрасно всё на свете, мол сам виноват, ну и всё в такое стиле, как он любит.

§ Vital
Re: Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.05.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альтернативная дорога : костанай- атбасар- зеренда- кокчетав. Ну вдруг кому надо ,правда длинее получится.
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