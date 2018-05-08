Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали в КЧС

Перегруженная фура застряла в грязи на трассе Кокшетау - Костанай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео фуры, застрявшей посреди дороги, прислали читатели. Автор видео отмечает, что это произошло на трассе Кокшетау - Костанай.

На кадрах видно, что у грузового авто задние колеса погрязли почти полностью.

В пресс-службе КЧС МВД подтвердили, что такой факт был 5 мая. Примерно в 19.20 на 714-м километре автодороги М-36 Екатеринбург - Алматы в двух километрах от села Севастопольский, работники филиала РГП "КазАвтоЖол" и три единицы техники отбуксировали застрявший в грязевой массе перегруженный грузовой автомобиль Volvo. В салоне находился гражданин 1982 года рождения.

Фура была отбуксирована на сухой участок автодороги.

Между тем, по данным ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", движение на автодорогах республиканского и областного значений открыто по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.