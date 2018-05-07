Победителями трех открытых областных турниров по гандболу стали костанайцы

Соревнования по гандболу проходили 1-6 мая в Костанае, в спортзале ДЮСШ № 1. Всего провели три турнира: первый - среди ветеранов, посвященный памяти мастера спорта СССР по гандболу Александра Третьякова, второй и третий - среди юношей 2006 г. р. и 2003-2005 г. р. - посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Игрок сборной ДЮСШ № 1 (Костанай) забивает победный гол команде из Актобе ТНК "Казхром"-1

- Турниры среди юношей традиционно проходят в это время, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по гандболу Александр ТРЕТЬЯКОВ. - А турнир, посвящённый нашему тренеру, наставнику, учителю Александру Алексеевичу Третьякову и по совместительству - моему отцу, был проведён впервые. Он умер 29 апреля 2018 года. Мы сами постоянно ездим на турниры среди ветеранов в Челябинск, очень приятные ощущения всегда остаются, даже уезжать не хочется. Так бы играли и играли бы, но всегда турниры проводятся лишь 2 дня.

Почтить память Александра Алексеевича Третьякова приехали сборная Казахстана, команда Житикары и сборная России, сформированная из гандболистов Челябинска. Конкуренцию гостям составила сборная Костаная, которая и стала победителем. На втором месте - сборная России, на третьем - сборная Казахстана. Награждали призёров турнира медалями и грамотами, лучшим игрокам вручили статуэтки, дарились памятные футболки.

На юношеские турниры приехали гандболисты из Караганды, Актобе и Атырау.

Молодые гандболисты в своих матчевых встречах показывали на удивление недетский профессионализм в обманных манёврах и передачах мяча, и даже местами - пылкий нрав. Это не удивительно, ведь никто не хотел отдавать лидерство. Восхищение вызвал вратарь старшей команды костанайской ДЮСШ № 1 - он отбивал почти любые атаки, ловил мяч с разных углов.

Воспитанники ДЮСШ № 1 стали победителями турниров и в старшей, и в младшей группах. Второе место в турнире среди юношей 2006 г. р. заняла команда Караганды, среди юношей 2003-2005 г. р. - команда ТНК "Казхром"-1 из Актобе.