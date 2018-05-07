Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев во время боевого парада рассказал о войсках территориальной обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава государства прибыл к месту проведения парада на вертолете в сопровождении министра обороны Сакена Жасузакова.
"В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученнные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали сегодня впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны с соответствующим составом вооружений. Это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут готовы постоянно принять участие в защите Отечества", - сказал Глава государства.
Также он отметил, что к 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП страны.
"Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. С момента обретения суверенитета Казахстан последовательно ведет миролюбивую политику. Современные геополитические условия обуславливают необходимость быть готовыми ко всему", - сказал Назарбаев.
На полигоне военной базы "Отар" проходит боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества. В параде на 40-й военной базе "Отар" принимают участие около трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники и около 30 единиц летательных аппаратов.
Торжественный смотр принимает Верховный Главнокомандующий, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
На полигоне присутствуют акимы всех областей, а также Алматы и Астаны. По сценарию, парад состоит из двух частей, в первой части акимам были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями торжественным маршем пройдут 19 пеших парадных расчетов, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, а также территориальных войск.
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