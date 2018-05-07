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07.05.18 16:54
Victor Yang
"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях
362: да там площадь намного превосходит Красную в Москве по всем параметрам. Прямо - намного? Что за площадь, как называется?
07.05.18 16:49
112
Что произойдет, если Казахстан и Россия перестанут быть союзниками
Все просто: Сказки людям не рассказывай. Хм.. Камри 34 тысячи долларов пустая в Тойота центр.. Прадо 52 тысячи. Сюрф или как его на наш лад, 64 тысячи долларов со скидкой, был 69.. По квартирам.....
07.05.18 16:44
Нурлан
"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях
да там площадь намного превосходит Красную в Москве по всем параметрам.3333333 А ты с моим аулом в Тургае не сравнивал!!! У нас всё разбомбили на кырпыши( фермы, дом культуры,...
07.05.18 16:41
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"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях

Tengrinews.kz

7 мая 2018, 11:59 |  Государство

Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев во время боевого парада рассказал о войсках территориальной обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства прибыл к месту проведения парада на вертолете в сопровождении министра обороны Сакена Жасузакова.

"В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученнные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали сегодня впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны с соответствующим составом вооружений. Это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут готовы постоянно принять участие в защите Отечества", - сказал Глава государства.

Также он отметил, что к 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП страны.

"Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. С момента обретения суверенитета Казахстан последовательно ведет миролюбивую политику. Современные геополитические условия обуславливают необходимость быть готовыми ко всему", - сказал Назарбаев.

На полигоне военной базы "Отар" проходит боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества. В параде на 40-й военной базе "Отар" принимают участие около трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники и около 30 единиц летательных аппаратов.

Торжественный смотр принимает Верховный Главнокомандующий, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

На полигоне присутствуют акимы всех областей, а также Алматы и Астаны. По сценарию, парад состоит из двух частей, в первой части акимам были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями торжественным маршем пройдут 19 пеших парадных расчетов, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, а также территориальных войск.
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Комментарии к новости
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362
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так и надо проводить парады, наглядно,продемонстрировали на месте, что могут, а эти маршировки на площади одни пустые понты, 9 мая увидите по орт, вот там увидите и ракеты с атомными двигателями, подземно-подводными лодками без экипажа.

гость
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Вот так и надо проводить парады,


парад сняли в апреле. без зрителей.
теперь покажут сегодня по телику.
ты этого не понимаешь конечно.

Читатель 1
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
362, тебе чем Россия "насолила"?? "Жаба" душит??)))

ТАНОМИ
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!

Ереке
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За время независимости Казахстана была создана очень мощная армия, которая может проводить серьезные военные операций. Наша вооруженная сила Казахстана очень эффективно показывает себя на мировой арене.

Все просто
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Вот так и надо проводить парады,

Если это Парад, тогда ты Гагарин Ю.А.

* Victor Yang
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10586
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Вот так и надо проводить парады, наглядно,продемонстрировали на месте, что могут, а эти маршировки на площади одни пустые понты

Суть парада и есть "понты" с "маршировками". И он не демонстрирует "что могут" - он демонстрирует что и кто есть. У нас он проходит не на площади по причине отсутствия оной в достаточных размерах.
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* Victor Yang
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10586
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ереке:
Наша вооруженная сила Казахстана очень эффективно показывает себя на мировой арене.

Чего?
Это где ВС РК показывали себя на мировой арене? У нас это законодательно запрещено, если что. Не нужно настолько дискредитировать нашу власть в порывах патриотических чувств. Ну или над содержанием шаблонов иногда задумывайтесь, что ли.

[Исправлено: Victor Yang, 07.05.2018 - 14:18]
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* 112
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.05.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свете последних агрессии уже на Казахстане пока через СМИ, слова Назарбаева правильные..
Нужно наращивать военное вооружение..
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§ yeti91
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 07.05.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На танковом биатлоне наши молодцы!!!
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362
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас он проходит не на площади по причине отсутствия оной в достаточных размерах.
Ты что, не видел в Астане? да там площадь намного превосходит Красную в Москве по всем параметрам.

* 112
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.05.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
да там площадь намного превосходит Красную в Москве по в

Зато там помещаются ядерные ракеты, которыми Россия пугает весь мир..
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Нурлан
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...




Отправлено: 07.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да там площадь намного превосходит Красную в Москве по всем параметрам.3333333


А ты с моим аулом в Тургае не сравнивал!!!
У нас всё разбомбили на кырпыши( фермы, дом культуры, больницу, двух- и трех- этажные дома. Короче, осталась моя избушка в степи.

Гость
"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях




Отправлено: 07.05.18 - 16:46
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: "Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10586
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
да там площадь намного превосходит Красную в Москве по всем параметрам.

Прямо - намного? Что за площадь, как называется?
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