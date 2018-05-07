Костанаец Азамат Шурагаев стал чемпионом мира по кикбоксингу
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Первый чемпионат мира по кикбоксингу ISKA проходил в Киеве 2-6 мая. Участие в турнире приняли спортсмены из более 50-ти стран. Казахстан представлял костанаец, мастер спорта международного класса РК по кикбоксингу Азамат Шурагаев.
Азамат Шурагаев - второй справа, Кадырбек Олжабаев - второй слева /Фото из личного архива
Он стал чемпионом мира в возрастной группе от 36 лет до 41 года в весовой категории 75 кг.
В этой же весовой категории, но в группе от 41 года до 46 лет, он стал серебряным призером чемпионата мира. Азамат Шурагаев тренируется под руководством заслуженного тренера РК Булата Китарова. Первым тренером был Владимир Соколов, мастер спорта по боксу и кикбоксингу РК. Также на чемпионате мира грамотой за подготовку чемпиона мира был награжден заслуженный тренер РК, мастер спорта СССР по боксу Кадырбек Олжабаев.
Азамат Шурагаев слева, Кадырбек Олжабаев - в центре /Фото из личного архива
Торжественная церемония открытия чемпионата мира началась с гала-концерта «Общая победа» в Международном выставочном центре.
Кроме мирового первенства среди взрослых, в эти же дни в Киеве прошёл чемпионат Европы по кикбоксингу среди детей и юниоров.
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