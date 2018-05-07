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В WhatsApp найдено сообщение, которое блокирует смартфон

Tengrinews.kz

7 мая 2018, 09:15 |  Общество

Пользователи WhatsApp пожаловались на сообщение, при открытии которого временно блокируется смартфон, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на MensXP.

"Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение", - говорится в вирусной рассылке. Затем следуют несколько пробелов и надпись "не нажимай сюда".

В некоторых случаях сообщение сопровождается черной кнопкой, на которую "не нужно нажимать".

Если владелец смартфона все же кликнет на "ловушку", приложение сразу зависнет, как и предупреждают авторы послания.

По словам экспертов, на месте пробелов на самом деле скрыто сообщение, содержащее тысячи символов, нажатие на которые и вызывает сбой в работе гаджета. Отмечается, что для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить смартфон.

По информации портала, ошибка затрагивает только устройства на Android. Со смартфонами на базе iOS трюк не срабатывает.
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Комментарии к новости

Далекий
Re: В WhatsApp найдено сообщение, которое блокирует смартфон




Отправлено: 07.05.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришло другое сообщение, с опросом: Кто победит на следующих выборах в Казахстане с тремя вариантами ответа. Если выбираешь вариант 2 или 3 - бьет током и уже перезагрузка после этого не помогает. Пишу с третьего телефона )))

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