В WhatsApp найдено сообщение, которое блокирует смартфон
Tengrinews.kz
Пользователи WhatsApp пожаловались на сообщение, при открытии которого временно блокируется смартфон, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на MensXP.
"Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение", - говорится в вирусной рассылке. Затем следуют несколько пробелов и надпись "не нажимай сюда".
В некоторых случаях сообщение сопровождается черной кнопкой, на которую "не нужно нажимать".
Если владелец смартфона все же кликнет на "ловушку", приложение сразу зависнет, как и предупреждают авторы послания.
По словам экспертов, на месте пробелов на самом деле скрыто сообщение, содержащее тысячи символов, нажатие на которые и вызывает сбой в работе гаджета. Отмечается, что для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить смартфон.
По информации портала, ошибка затрагивает только устройства на Android. Со смартфонами на базе iOS трюк не срабатывает.
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