Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае

Пропавший 4 дня назад житель Костаная Арман Жолданов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, нашелся сегодня. 6 мая. Он был на съемной квартире в районе КЖБИ со своей девушкой.

- Мы собрались на поиски сегодня около 18.00, - сообщила НГ волонтер Ирина ЯЧМЕНЕВА. - Где то через полчаса на мой номер позвонила девушка и сообщила, что все это время он был у нее на съемной квартире, о которой родственники не знали. Телефон у мужчины был отключен.

С Арманом уже связался его брат и подтвердил, что с ним все в порядке.

Напомним, Арман Жолданов не выходил на связь со 2 мая, 3 мая брат подал заявление в полицию. Сегодня, 6 мая, волонтеры организовали его поиски. Мужчину нашли в течение получаса.