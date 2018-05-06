Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Пропавший 4 дня назад житель Костаная Арман Жолданов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, нашелся сегодня. 6 мая. Он был на съемной квартире в районе КЖБИ со своей девушкой.
- Мы собрались на поиски сегодня около 18.00, - сообщила НГ волонтер Ирина ЯЧМЕНЕВА. - Где то через полчаса на мой номер позвонила девушка и сообщила, что все это время он был у нее на съемной квартире, о которой родственники не знали. Телефон у мужчины был отключен.
С Арманом уже связался его брат и подтвердил, что с ним все в порядке.
Напомним, Арман Жолданов не выходил на связь со 2 мая, 3 мая брат подал заявление в полицию. Сегодня, 6 мая, волонтеры организовали его поиски. Мужчину нашли в течение получаса.
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Все было прекрасно, пока не увидел ногу с тату :-x Сразу неприятно стало.
Запой. А тому же брату нельзя было, что ли, сообщить, мол, жив-здоров, любовь-морковь...или налево завернуло.
гость: Ты знаешь, не пойму почему, но наша молодежь коренной национальности, аполитична, и им без разницы какой национальности люди, может быть мы их не правильно сориентировали? у них нет тем...
вид как у потерпевшего.
Эх говорил я вам, что есть бог на свете, и он нас всех рассудит, не верили, вот вам и расплата.