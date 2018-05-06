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06.05.18 20:57
pro100tak
Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае
Запой. А тому же брату нельзя было, что ли, сообщить, мол, жив-здоров, любовь-морковь...или налево завернуло.
06.05.18 20:54
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Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в Костанайской области
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06.05.18 20:54
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Казахстанцы смогут бесплатно выбирать госномер на автомобиль
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06.05.18 20:21
Аулехан
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Эх говорил я вам, что есть бог на свете, и он нас всех рассудит, не верили, вот вам и расплата.
06.05.18 20:19
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Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 мая 2018, 19:51 |  Происшествия

Пропавший 4 дня назад житель Костаная Арман Жолданов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, нашелся сегодня. 6 мая. Он был на съемной квартире в районе КЖБИ со своей девушкой.

- Мы собрались на поиски сегодня около 18.00, - сообщила НГ волонтер Ирина ЯЧМЕНЕВА. - Где то через полчаса на мой номер позвонила девушка и сообщила, что все это время он был у нее на съемной квартире, о которой родственники не знали. Телефон у мужчины был отключен.

С Арманом уже связался его брат и подтвердил, что с ним все в порядке. 

Напомним, Арман Жолданов не выходил на связь со 2 мая, 3 мая брат подал заявление в полицию. Сегодня, 6 мая, волонтеры организовали его поиски. Мужчину нашли в течение получаса.
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Комментарии к новости

Эшкепе
Re: Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае




Отправлено: 06.05.18 - 19:59
Комментарий удален модератором.

pro100tak
Re: Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае




Отправлено: 06.05.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запой. А тому же брату нельзя было, что ли, сообщить, мол, жив-здоров, любовь-морковь...или налево завернуло.

Гость
Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае




Отправлено: 06.05.18 - 21:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Пропавшего Армана Жолданова нашли в Костанае




Отправлено: 06.05.18 - 21:08
Комментарий проходит проверку.

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