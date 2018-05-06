В Костанае состоялось открытие мотосезона

Сегодня, 6 мая, колонна мотоциклистов проехала по городу в сопровождении полицейских машин. Мероприятие организовал Костанайский мотоклуб Steppe Riders MCC.

В 10 часов на тренировочном полигоне автошколы "ABC” собрались как бывалые мотоциклисты, так и новички.

Для них провели конкурс на знание Правил дорожного движения и умение управлять мотоциклом. На оценку влияли правильность ответов, время круга и количество ошибок.

Среди участников была одна девушка - Карина КОТИК.

- Мне 18 лет, на мотоцикле второй сезон, - рассказала "НГ" Карина. - Первый сезон ездила на Racer - 250 кубов. Сейчас вот 600 кубов взяла. Стараюсь всегда участвовать в подобных мероприятиях. Мне с детства нравились мотоциклы, на них удобно передвигаться. Я еще учусь, в колледж, бывает, на мотоцикле приезжаю.

Вторая часть мероприятия - проезд колонны по городу от “Астыкжана” до бульвара Молодежи - была запланирована на 12:00.

Время, отведенное на конкурсы, позволило собрать на полигоне несколько десятков мотоциклов и организованно отправиться на парковку супермаркета.

Президент мотоклуба Steppe Riders MCC Александр НАМ, поприветствовав участников, напомнил о правилах безопасности на дороге и объявил построение. Ранее в интервью “НГ” Александр пояснил цель мотопробега:

- Подобные акции нужны для того, чтобы рассказать новым мотоциклистам о безопасности. И автомобилистам показать, что стало тепло и на дорогах появляются мотоциклы, что нужно смотреть в зеркала, при перестроении - включать поворотники.

В Костанай приехали гости из других городов.

- Из Рудного приехали 15 мотоциклистов, - рассказал “НГ” мотоциклист Дмитрий САЛМИН. - Часть “кроссменов” осталась - у них сегодня запланированы соревнования. Мы постоянно участвуем в костанайских мотомероприятиях. Последнии года 3-4, в принципе, катаем.

Колонна, состоящая из более 50 мотоциклов проехала по улицам Гашека, Маяковского и Каирбекова.

Прохожие улыбались байкерам и снимали их на мобильные телефоны.

В финальной точке маршрута мотоциклисты собрались, чтобы сделать общее фото.

На этом официальная часть завершилась, после чего мотоциклисты общались друг с другом и постепенно разъезжались.

Фото Артёма МАРУСИЧА

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