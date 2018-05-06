В Костанае состоялось открытие мотосезона
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 6 мая, колонна мотоциклистов проехала по городу в сопровождении полицейских машин. Мероприятие организовал Костанайский мотоклуб Steppe Riders MCC.
В 10 часов на тренировочном полигоне автошколы "ABC” собрались как бывалые мотоциклисты, так и новички.
Для них провели конкурс на знание Правил дорожного движения и умение управлять мотоциклом. На оценку влияли правильность ответов, время круга и количество ошибок.
Среди участников была одна девушка - Карина КОТИК.
- Мне 18 лет, на мотоцикле второй сезон, - рассказала "НГ" Карина. - Первый сезон ездила на Racer - 250 кубов. Сейчас вот 600 кубов взяла. Стараюсь всегда участвовать в подобных мероприятиях. Мне с детства нравились мотоциклы, на них удобно передвигаться. Я еще учусь, в колледж, бывает, на мотоцикле приезжаю.
Вторая часть мероприятия - проезд колонны по городу от “Астыкжана” до бульвара Молодежи - была запланирована на 12:00.
Время, отведенное на конкурсы, позволило собрать на полигоне несколько десятков мотоциклов и организованно отправиться на парковку супермаркета.
Президент мотоклуба Steppe Riders MCC Александр НАМ, поприветствовав участников, напомнил о правилах безопасности на дороге и объявил построение. Ранее в интервью “НГ” Александр пояснил цель мотопробега:
- Подобные акции нужны для того, чтобы рассказать новым мотоциклистам о безопасности. И автомобилистам показать, что стало тепло и на дорогах появляются мотоциклы, что нужно смотреть в зеркала, при перестроении - включать поворотники.
В Костанай приехали гости из других городов.
- Из Рудного приехали 15 мотоциклистов, - рассказал “НГ” мотоциклист Дмитрий САЛМИН. - Часть “кроссменов” осталась - у них сегодня запланированы соревнования. Мы постоянно участвуем в костанайских мотомероприятиях. Последнии года 3-4, в принципе, катаем.
Колонна, состоящая из более 50 мотоциклов проехала по улицам Гашека, Маяковского и Каирбекова.
Прохожие улыбались байкерам и снимали их на мобильные телефоны.
В финальной точке маршрута мотоциклисты собрались, чтобы сделать общее фото.
На этом официальная часть завершилась, после чего мотоциклисты общались друг с другом и постепенно разъезжались.
Фото Артёма МАРУСИЧА
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Все было прекрасно, пока не увидел ногу с тату :-x Сразу неприятно стало.
Запой. А тому же брату нельзя было, что ли, сообщить, мол, жив-здоров, любовь-морковь...или налево завернуло.
гость: Ты знаешь, не пойму почему, но наша молодежь коренной национальности, аполитична, и им без разницы какой национальности люди, может быть мы их не правильно сориентировали? у них нет тем...
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Эх говорил я вам, что есть бог на свете, и он нас всех рассудит, не верили, вот вам и расплата.