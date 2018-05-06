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Эрнст
Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в Костанайской области
362,салкеновой,геры, собалезнование примите. Как же вы теперь без хабара,духовной пищи будите.
06.05.18 14:58
112
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Гы, 362, в микроскоп что-ли смотрели))) (тогда международные рейтинги проверьте)
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Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в Костанайской области

6 мая 2018, 14:11 |  Спецпроекты

АО "Казтелерадио" сообщило о проведении монтажных работ на радиотелевизионных станциях (далее-РТС) в Костанайской области в рамках реализации проекта "Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан".

В связи с отключением радиотелевизионных станций будет отсутствовать эфирное вещание телевизионных и радиопрограмм (кроме выходных и праздничных дней) в следующих населённых пунктах:

1. Шубалан с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 - QAZAQSTAN, Хабар, Хабар24, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы.

2. Амангелды с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 - QAZAQSTAN, Хабар, Хабар24, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы

3. Лисаковск с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Акцент, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар, Русское Радио, Радио Рауан, Ретро FM, Радио NS.

4. Аркалык с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Ретро FM, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы, КТК, Русское Радио, Хабар, Шалқар радиосы, Хабар 24, QAZAQSTAN

5. Кушмурун с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар

6. Житикара с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.

7. Карабалык с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.

8. Узынколь с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.

АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
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Комментарии к новости

Эрнст
Re: Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в...




Отправлено: 06.05.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
362,салкеновой,геры, собалезнование примите. Как же вы теперь без хабара,духовной пищи будите.

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