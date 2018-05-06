Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в Костанайской области
АО "Казтелерадио" сообщило о проведении монтажных работ на радиотелевизионных станциях (далее-РТС) в Костанайской области в рамках реализации проекта "Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан".
В связи с отключением радиотелевизионных станций будет отсутствовать эфирное вещание телевизионных и радиопрограмм (кроме выходных и праздничных дней) в следующих населённых пунктах:
1. Шубалан с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 - QAZAQSTAN, Хабар, Хабар24, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы.
2. Амангелды с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 - QAZAQSTAN, Хабар, Хабар24, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы
3. Лисаковск с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Акцент, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар, Русское Радио, Радио Рауан, Ретро FM, Радио NS.
4. Аркалык с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Ретро FM, Первый канал Евразия, Қазақ радиосы, КТК, Русское Радио, Хабар, Шалқар радиосы, Хабар 24, QAZAQSTAN
5. Кушмурун с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар
6. Житикара с 03.05.2018г. по 30.05.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.
7. Карабалык с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.
8. Узынколь с 03.05.2018г. по 15.06.2018г. с 09.00 до 17.00 – Қазақ радиосы, Первый канал Евразия, Хабар 24, QAZAQSTAN, Хабар.
АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
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