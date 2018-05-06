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06.05.18 15:29
Эрнст
Вещание теле- и радиопрограмм будет приостанавливаться в Костанайской области
362,салкеновой,геры, собалезнование примите. Как же вы теперь без хабара,духовной пищи будите.
06.05.18 14:58
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кстати патриоты России, кто на коронацию поедет от нас?
06.05.18 14:45
Читатель 1
Прокуратура и УВД Костаная ответили на запрос «НГ» о деле о смерти Оксаны Гладковой
Гы, 362, в микроскоп что-ли смотрели))) (тогда международные рейтинги проверьте)
06.05.18 14:43
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор пляжа: Дуб тут при чем? Потому что ты там не Царь, вот и рухнул..
06.05.18 14:43
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Родственники пропавшего организатора праздников Армана Жолданова просят помочь в его поисках

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 мая 2018, 13:21 |  Происшествия

Житель Костаная Арман Жолданов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, ушел из дома в начале мая. И до сих пор о нем ничего не известно.

Об этом "НГ" сообщил друг пропавшего Игорь ЖЕРЕБЦОВ.

- В распространенном в соцсетях сообщении говорится, что Арман вышел из дома 1 мая, - рассказал нам Игорь. - Но 1 мая я еще переписывался с ним по вотсапу. Возможно, он пропал 2 мая. 3 мая родственники подали заявление в полицию. Но пока никаких сведений о его местонахождении нет. Все его друзья и родные просят помочь с поисками.

Известно, что у Армана есть дочь, с супругой он в разводе.

как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, заявление о пропаже Армана Жолданова подал его брат. Оно зарегистрировано в Южном отделе УВД Костаная. Ведутся поиски.
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Комментарии к новости

§ Вася Картошкин
Re: Родственники пропавшего организатора праздников Армана...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 06.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЕЧЕРОМ СЕГОДНЯ 6 мая В 18-00 ВСЕ СОБИРАЕМСЯ НА ОСТАНОВКЕ "2-ОЙ ПОДЪЕМ" (УЛ. АБАЯ) И ПРОЧЕШЕМ РАЙОН 9-ГО МКР. ПО УЛИЦЕ ЧКАЛОВА.
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