Родственники пропавшего организатора праздников Армана Жолданова просят помочь в его поисках

Житель Костаная Арман Жолданов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, ушел из дома в начале мая. И до сих пор о нем ничего не известно.

Об этом "НГ" сообщил друг пропавшего Игорь ЖЕРЕБЦОВ.

- В распространенном в соцсетях сообщении говорится, что Арман вышел из дома 1 мая, - рассказал нам Игорь. - Но 1 мая я еще переписывался с ним по вотсапу. Возможно, он пропал 2 мая. 3 мая родственники подали заявление в полицию. Но пока никаких сведений о его местонахождении нет. Все его друзья и родные просят помочь с поисками.

Известно, что у Армана есть дочь, с супругой он в разводе.

как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, заявление о пропаже Армана Жолданова подал его брат. Оно зарегистрировано в Южном отделе УВД Костаная. Ведутся поиски.