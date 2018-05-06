Жумагалиев: Госслужащим разрешат пользоваться cмартфонами к сентябрю

Вице-премьер РК Аскар Жумагалиев на демонстрации запуска новой модели дрона-почтальона рассказал журналистам, что государственным служащим Казахстана разрешат приносить смартфоны на работу, сообщает informburo.kz. По его словам, это может произойти ещё до сентября.

Аскар Жумагалиев /Фото с сайта dailynews.kz



"Мы в ближайшее время планируем изменить кое-какие инструкции и предоставить эту возможность. Уже сейчас вопрос со всеми службами проработан, и надеюсь, что в ближайшее время госслужащие смогут пользоваться (смартфонами. – Авт.). Но ответственность госслужащего максимально повысится, чтобы он чётко понимал, что, если какая-то внештатная ситуация произойдёт с документами, с которыми он работал, то это непосредственно его ответственность. Взял, сфотографировал, отправил – так нельзя. Я думаю, до сентября вопрос урегулируется", – сказал Аскар Жумагалиев.

В начале 2017 года в Казахстане государственным служащим запретили пользоваться смартфонами на работе. Тогдашний министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова объяснила, что госслужащие при входе в здание госоргана должны будут сдать свой смартфон в специальную камеру хранения, а на выходе они забирают свой телефон и могут продолжать пользоваться им.

Позже председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин заявил, что запрет на смартфоны неэффективен в борьбе с утечкой информации.

В апреле 2018 года Верховный суд РК изменил правила доступа в здания судов и разрешил проносить смартфоны участникам процесса и журналистам.