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Николай
Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде
Достали уже интриги и грязь профессионального бокса (о любительском вообще молчу) ! На этом фоне уверенная и досрочная победа Геннадия - лучик света, поднимающий настроение. Сколько времени его...
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06.05.18 12:11
вт
Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде
маладец гена алга... 8-)
06.05.18 12:09
362
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Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде

Vesti.kz.

6 мая 2018, 10:19 |  Спорт

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.

Головкин включился в поединок с первых секунд, но и Мартиросян смог нанести несколько точных ударов по казахстанцу.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я - IBO и четвертая - WBC.

Стоит отметить, что Головкин 5 мая должен был встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Они должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, - на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

Однако за два месяца до поединка "Канело" провалил допинг-тест - сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу загрязненного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а бой с Головкиным был отменен.

Тем не менее, GGG все равно решил провести бой 5 мая, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против Мартиросяна. Казахстанец в этом поединке защищал только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

Напомним, что гарантированный гонорар Головкина составит один миллион долларов, а Мартиросяна - 225 тысяч
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Комментарии к новости

Кэт
Re: Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде




Отправлено: 06.05.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик

У6
Re: Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде




Отправлено: 06.05.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственный за кого гордость берет! Ни ваши экспо, универсиады и прочая лабудень. Гена красавчик!)

вт
Re: Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде




Отправлено: 06.05.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маладец гена алга... 8-)

Николай
Re: Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде




Отправлено: 06.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже интриги и грязь профессионального
бокса (о любительском вообще молчу) ! На этом
фоне уверенная и досрочная победа Геннадия -
лучик света, поднимающий настроение. Сколько
времени его мурыжили со Штурмом, а теперь - с
Альваресом. Достойный представитель Казахста -
на!

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