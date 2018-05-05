"К сожалению, хладнокровия не хватало", - главный тренер "Тобола" о матче с "Кайсаром"

Главные тренеры "Тобола" и "Кайсара" прокомментировали матч между этими командами, который прошел сегодня, 5 мая, в Костанае и завершился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3. "Тобол" провел первую игру в сезоне на газоне стадиона "Центральный" и проба, мягко говоря, не удалась…

- Я очень доволен победой и самим поведением всех наших игроков, начиная от того, как они начали игру, и тем, как её закончили, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Кайсара" Стойчо МЛАДЕНОВ. - Молодцы, я поздравляю их! Вы знаете, что 4 игры у нас должны были быть пенальти, но нам не дают пенальти. Сегодня тоже его не дали - ещё один раз. Два гола забиваем, чистые два гола, но судья отменяет два гола… Я работаю здесь второй год и никогда не имел претензии к судейству рефери, но этот год уже получается как тенденция, понимаете? Почти каждую игру у нас пенальти не дают.

- Хотелось бы сказать, что мы играли с хорошей командой, которая ставила и ставит такие же задачи, - отметил главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО. - По исполнению это видно и по сегодняшнему качеству игры. По первому тайму - долго работали с мячом, в принципе, равная игра и концовка всё-таки была не наша, в стандартном положении пропустили удар по ветру. Игра была под контролем, но во втором тайме уже пропустили гол издали. Далее стали что-то менять, чтобы исправить, но в результате у нас в обороне много дыр получилось. И в атаке не всё получалось из-за того, что слишком долго сегодня работали с мячом по сравнению с соперником.

- Какая установка была на сегодняшнюю игру? - спросил корреспондент «НГ».

- Доминировать с первой минуты. И, в принципе, это шло. Команды равные, равная игра. Гол получили со стандартного момента, со штрафной линии. Конечно, это повлияло в плане психологии. А так, в принципе, команда старалась, что–то не получалось... После второго гола, конечно, немного сбавили уже. Чем ближе к концу матча, тем больше сбавили в атакующем плане. Моменты были, забивать надо в таких матчах. У нас был хороший период, мы выигрывали и по три матча, но в данный момент всё-таки не выдержали испытание медными трубами, можно и так сказать… Мы были то на втором, то на третьем месте. У нас были такие матчи, где мы пропускали, отыгрывались и побеждали. Сегодня, после первого гола, казалось бы, ничего страшного не произошло, но надо было добавить. А мы, к сожалению, пропустили. Сейчас поле ещё в таком состоянии, что там много борьбы и много спорных мячей.

- Такое ощущение, что сыгранности не было у ребят, в первой половине игры был лишь один момент у Федина. Почему?

- В первом тайме мы играли против ветра. И все эти длинные передачи верхом - они не доходили до партнёра. А мелкий пас, к сожалению, у нас не получался, только средний, в этом плане у нас сегодня минус в этой игре. В первом тайме это сказалось. Но всё равно возникали моменты и проходы, и Федин простреливал. Игра была равной. Мы сыграли, конечно, ниже своих возможностей, это понятно. Я не хочу сказать, что мы не старались и поэтому совсем плохо, мы старались, но этот удар со штрафного, второй удар тут же... Гол был неординарный, ветер был порывистый. Потом уже это всё шло авралом и, к сожалению хладнокровия, не хватало. Если мы хотим играть в еврокубках, нам нужны игроки с нападающей манерой игры - такие, как Аршавин, например. Но привлечение таких игроков - вопрос не ко мне. Но с утверждением, что у нас игра состоит только из защитников, я тоже не согласен.

Первый тайм матча действительно был равным, начал его "Тобол" с атаки и опасного момента, в шаге от реализации которого оказался Максим Федин. А дальше игра не заладилась - непонятные передачи абы кому, несыгранность, чувствовалось отсутствие украинского нападающего Антона Шиндера, который был травмирован в прошлой домашней игре.

На 37-й минуте обманным манёвром при пробивании штрафного удара красиво прострелил в створ хозяйских ворот нападающий "Кайсара" Тохтар Жангылышбай. Первый тайм закончился со счетом 0:1.

Не успели костанайцы прийти в себя, как уже на 47-й минуте отличился в сумбуре и забил гол полузащитник гостей Думан Нарзилдаев.

Как ни старалася Джаба Канкава, а старался не только он, но и Федин, и капитан "Тобола" Азат Нургалиев, пройти к воротам "Кайсара"с качественной атакой "Тоболу" не удавалось, мяч ходил от одних игроков к другим и борьба казалось равной, либо отчасти одинаково неуклюжей...

Костанайцев окончательно добил третий гол, автором которого стал Матиас Курьор, хавбек сборной Мартиники. И добил он не только футболистов, но и болельщиков - за 25 минут до окончания игры они стали вставать и уходить, покидая трибуны, с криками «Позор!».

В числе покидающих трибуны раньше времени был замечен и знаменитый казахстанский конькобежец участник Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта РК Денис Кузин. Правда, он остановился, немного не дойдя до центрального входа, посматривая уже без особого внимания на поле, чтобы сфотографироваться с несколькими узнавшими его фанатками.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА