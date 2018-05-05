"Кайсар" в гостях разгромил "Тобол" и одержал первую победу в КПЛ-2018
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" крупно проиграли кызылординскому "Кайсару" в домашнем матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 5 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:3. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
У "Кайсара" на 37-й минуте забил нападающий Тохтар Жангылышбай, на 47-й отличился полузащитник Думан Нарзилдаев, а на 82-й окончательный счет установил хавбек сборной Мартиники Матиас Курьор.
Для "Кайсара" эта победа стала первой в КПЛ-2018, а "Тобол" потерпел третье поражение. С 13 очками костанайцы идут третьими, а "Кайсар" с шестью баллами занимает предпоследнее, 11-е, место.
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