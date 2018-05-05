Быстрее не бывает

Форум
Возмущенная
Прокуратура и УВД Костаная ответили на запрос «НГ» о деле о смерти Оксаны Гладковой
НГ может в фэйсбуке разместите статью и тэгните Биртанова и Минрстерство Здравоохранения?Министр обычно когда его тэгаешь отвечает. Мне кажется это просто так нельзя оставлять. Умерла молодая женщина...
05.05.18 22:40
Горожанин_kst
Головкин против Мартиросяна: где смотреть и чего ожидать от боя
Народный контроль: А поедет в Германию заговорит на немецком, в Венгрии на венгерском, в Италии на итальянском, так что ли?Ты вообще для чего это впарила сюда?!! Гена говорит на универсальном в...
05.05.18 21:37
456
«Грация и Сила!». Участник № 21 - Дарья Дермер
Какими такими прелестями? Имеете ввиду легкодоступность?
05.05.18 21:33
Гость
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
Он чё курнул, как можно одну обувь, пусть даже очень качественную, из мексиканского крокодила или бразильского буйвола, половину века носить? Будем надеяться что опечатка в тексте а не в голове.
05.05.18 21:30
Morpex
Дорожная разметка прямо на земле - это нормально?
  smartpics.kz
05.05.18 21:19
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Кайсар" в гостях разгромил "Тобол" и одержал первую победу в КПЛ-2018

Vesti.kz

5 мая 2018, 20:01 |  Спорт

Футболисты "Тобола" крупно проиграли кызылординскому "Кайсару" в домашнем матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz



Игра проходила сегодня, 5 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:3. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

У "Кайсара" на 37-й минуте забил нападающий Тохтар Жангылышбай, на 47-й отличился полузащитник Думан Нарзилдаев, а на 82-й окончательный счет установил хавбек сборной Мартиники Матиас Курьор



Для "Кайсара" эта победа стала первой в КПЛ-2018, а "Тобол" потерпел третье поражение. С 13 очками костанайцы идут третьими, а "Кайсар" с шестью баллами занимает предпоследнее, 11-е, место.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.05.18 21:55 Прокуратура и УВД Костаная ответили на запрос «НГ» о деле о смерти Оксаны Гладковой
05.05.18 18:33 Головкин против Мартиросяна: где смотреть и чего ожидать от боя
05.05.18 17:51 В праздничные дни на территории Костанайской области потеплеет
05.05.18 16:21 Минсельхоз возвращает программу субсидирования процентной ставки при приобретении сельхозтехники
05.05.18 15:18 Занимавшаяся кражами скота преступная группа задержана в Костанайской области
05.05.18 14:54 Назарбаев подписал поправки в законодательные акты о земельных отношениях
05.05.18 14:09 Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн
05.05.18 13:35 "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
05.05.18 13:00 Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
05.05.18 11:48 Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области

Комментарии к новости

§ Dani
Re: "Кайсар" в гостях разгромил "Тобол" и...
Dani


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 05.11.13
Отправлено: 05.05.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как с Европой собрались играть?
Профайл

Мирон
Re: "Кайсар" в гостях разгромил "Тобол" и...




Отправлено: 05.05.18 - 21:39
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 1
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх