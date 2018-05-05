В праздничные дни на территории Костанайской области потеплеет

В воскресенье, 6 мая, по прогнозам синоптиков, осадков на территории региона не ожидается. Ночь будет достаточно холодной - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура на большей части территории области будет в пределах 10-15 градусов тепла, но местами, возможно, воздух прогреется до +18 градусов.

- С понедельника по среду, 7-9 мая, по ночам будут плюсовые температуры от 3 до 8 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дни прогнозируются теплые - 20-25 градусов. Но в понедельник и вторник погоду может несколько испортить кратковременный дождь, а местами будут и грозы. 9 мая осадков не ожидается.

Ветер в праздничные дни будет умеренным, скорость его, по прогнозам, не превысит 9-14 м/с. Направление ветра к среде поменяется с западного на юго-восточное.