Минсельхоз возвращает программу субсидирования процентной ставки при приобретении сельхозтехники

Сегодня, 5 мая, в Костанае представитель МСХ рассказал, как будут удешевлять для предпринимателей покупку сельхозмашин. Проблемные вопросы, связанные с низкими темпами обновления техники в хозяйствах, обсуждались на совещании с участием депутатов парламента.

В Казахстане из 41 тыс. зерноуборочных комбайнов 46% - в возрасте около 17 лет, их нормативный срок эксплуатации превышен в полтора раза. По тракторам процент еще выше, привел статистику сенатор, председатель НДП «Ауыл» Али БЕКТАЕВ. Оптимальным называют ежегодное обновление 10% парка сельхозтехники, сегодня доля обновления в среднем по республике в 5 раз ниже. В Костанайской области - не превышает 2%.

- Чтобы активизировать приобретение сельхозмашин, в текущем году будет возобновлена программы субсидирования при приобретении техники и оборудования в лизинг, - отметил руководитель управления технического оснащения департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ Бахыт ИЛЬЯСОВ. - Сейчас идут последние согласования. Планируется субсидировать до 10%. Если учесть, что банковская ставка сегодня составляет 15-17%, это будет серьезный стимул для обновления парка техники. Мы продолжим активно реализовывать программу инвестиционных субсидий, в рамках которой возмещается до 25% затрат. С учетом того, что не все аграрии могут обеспечить первоначальный взнос при приобретении сельхозтехники в лизинг, предусмотрена возможность зачислять эти средства на специальный счет лизинговой организации в качестве такого взноса.

Кроме того, с начала года, сообщил Ильясов, действуют налоговые преференции для отечественных производителей сельхозтехники. Они освобождаются от уплаты НДС при условии заключения специальных инвестиционных контрактов, либо соглашения по промсборке, что стимулирует повышение казахстанского содержания в выпускаемых сельхозмашинах.