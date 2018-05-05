Занимавшаяся кражами скота преступная группа задержана в Костанайской области
Артём МАРУСИЧ
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" полицейские раскрыли 30 краж скота. Об этом сообщили сегодня, 5 мая, на пресс-конференции в ДВД Костанайской области. Общий ущерб от краж составил 5 млн тенге.
Фото из архива "НГ"
ОПМ "Скотокрад" проводилось на территории региона с 23-го по 25 апреля.
Рекорд по кражам поставила группа из четырех одноклассников 1993 года рождения, которой вменяются 25 краж скота. Промышляли они в Аулиекольском, Мендыкаринском, Денисовском, Федоровском и Костанайском районах. Выгоняли коров из сараев и за поселком резали скот. На разделку одной туши уходил один час. Мясо ночью везли в Костанай, где по договоренности с магазином сдавали краденное в любое время суток за наличные. Деятельность магазина будет проверяться соответствующими органами.
- По этим эпизодам большей части потерпевших уже возмещен материальный ущерб, - пояснил начальник отделения управления криминальной полиции ДВД Асылхан АБДРАХМАНОВ. - И это - пока идет досудебное расследование. Скотокрады стараются расплатиться сразу, так как по законодательству предусмотрено - если ты полностью возмещаешь материальный и моральный ущерб, тебе идет меньшая мера наказания.
Фото Артема МАРУСИЧА
На территории Федоровского района доказана причастность преступной группы к двум кражам скота. Группа состояла из шестерых мужчин в возрасте от 21 года до 27 лет.
По горячим следам раскрыли 3 кражи скота. 25 апреля в Амангельдинском районе участковый инспектор полиции остановил автомобиль и в ходе досмотра обнаружил в багажнике мясо коровы. Выяснилось, что 36-летний водитель похитил корову с выпаса, потерпевшим оказался 53-летний местный житель. Пороводится досудебное расследование.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 117
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в Костанае
Директор Пляжа: На железных коней пересели. На - трактора,чтоли... :lol:
По ходу где то мешок картошки стындил бедолага. Никак они без этого не могут блюстители закона . Он не задержан и не арестован. Отпускили чтоб жиру набирался для зимней спячки...
112: После таких вопросов даже смысла нету объяснять, так как ты его изначально не понял. Дешевый кич.
Бедный йорик: У нас абсолютно другой менталитет, либо понты что круче уже не бывает, дальше только космос, либо зависть. Не обобщайте. Менталитет разный . Некоторых прёт круче.
Медный: 362: да, те кому за 50. а те кому до 30? А те кому до 30 владеют компьютерной грамотностью, и могут проектировать любое изделие и архитектурные формы работать работать на любых станках с...