Занимавшаяся кражами скота преступная группа задержана в Костанайской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" полицейские раскрыли 30 краж скота. Об этом сообщили сегодня, 5 мая, на пресс-конференции в ДВД Костанайской области. Общий ущерб от краж составил 5 млн тенге.

Фото из архива "НГ"

ОПМ "Скотокрад" проводилось на территории региона с 23-го по 25 апреля.

Рекорд по кражам поставила группа из четырех одноклассников 1993 года рождения, которой вменяются 25 краж скота. Промышляли они в Аулиекольском, Мендыкаринском, Денисовском, Федоровском и Костанайском районах. Выгоняли коров из сараев и за поселком резали скот. На разделку одной туши уходил один час. Мясо ночью везли в Костанай, где по договоренности с магазином сдавали краденное в любое время суток за наличные. Деятельность магазина будет проверяться соответствующими органами.

- По этим эпизодам большей части потерпевших уже возмещен материальный ущерб, - пояснил начальник отделения управления криминальной полиции ДВД Асылхан АБДРАХМАНОВ. - И это - пока идет досудебное расследование. Скотокрады стараются расплатиться сразу, так как по законодательству предусмотрено - если ты полностью возмещаешь материальный и моральный ущерб, тебе идет меньшая мера наказания.

Фото Артема МАРУСИЧА

На территории Федоровского района доказана причастность преступной группы к двум кражам скота. Группа состояла из шестерых мужчин в возрасте от 21 года до 27 лет.

По горячим следам раскрыли 3 кражи скота. 25 апреля в Амангельдинском районе участковый инспектор полиции остановил автомобиль и в ходе досмотра обнаружил в багажнике мясо коровы. Выяснилось, что 36-летний водитель похитил корову с выпаса, потерпевшим оказался 53-летний местный житель. Пороводится досудебное расследование.