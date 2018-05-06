Названы самые популярные тематики выпускных балов в Казахстане

Организаторы выпускных вечеров рассказали о самых популярных среди казахстанских школьников тематиках данного ивента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Как сообщает издание, из года в год запросы детей на проведение выпускного растут. Среди них дорогие машины, рестораны, шоу-программы и даже звезды эстрады. Отмечается, что все это обойдется родителям в кругленькую сумму. Однако о ней сами выпускники рассказывать не стесняются.

"На платье я планирую потратить около 50-60 тысяч, на туфли 20 тысяч, на прическу и макияж - 20 тысяч, на маникюр - шесть тысяч. Также мы заказываем лимузин, ленты, подарки учителям, а также виньетки, это 70 тысяч. Это мы общее сдавали уже. Ну в общем мы потратим 150-170 тысяч, где-то так. Я не жалею денег, потому что это последний год. Ну, гулять так гулять", - сказала выпускница Юлия Верхошинская.

По данным телеканала, гулять на широкую ногу для казахстанских выпускников уже давно стало традицией. Организаторы рассказывают, что школьные столовые уже давно не в моде. По их словам, в селах выбирают кафе с большими залами, а в городах, особенно крупных, - тематические вечера в ресторанах и загородных коттеджах. У организаторов праздников отбоя от заказов нет уже с апреля.

"Самое популярное уже много лет - это тематика "Оскара", то есть с красной дорожкой, с оскаровскими статуэтками, с видеорядом детей, представлением номинаций. Это самое популярное. Также есть белая вечеринка, бело-черная, неоновая. Обычно выбирают выпускные, где не нужно слишком много времени и сил тратить на дресс-код, потому что все брошено на другое. Стали в последние годы чаще люди снимать коттеджи закрытые загородные, чтобы было видно хорошо небо, чтобы рассвет дети встретили, как и родители их в советское время", - рассказала директор ивент-агентства Галина Шлыкова.

Как посчитал телеканал, в Алматы аренда ресторана на класс из 20 человек составит от 500 тысяч тенге. Ведущий вместе с аппаратурой - 200 тысяч. Также необходимо учесть затраты на оформление зала, шоу-программу и транспорт, на котором приедут выпускники. По самым скромным подсчетам выходит больше миллиона тенге. И это не считая дорогих нарядов, причесок и украшений. Как отмечает издание, родители готовы платить за все это.