Головкин против Мартиросяна: где смотреть и чего ожидать от боя

Чего ожидать и когда смотреть бой между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном - в материале Tengrinews.kz.

Фото: twitter.com/HBOboxing

Предыстория

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин 5 мая должен был провести матч-реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Боксеры должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, - на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

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Однако за два месяца до поединка "Канело" провалил допинг-тест - сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу загрязненного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а бой с Головкиным был отменен.

Тем не менее, GGG проведет бой, но уже в Карсоне против американца Ванеса Мартиросяна. Казахстанец будет защищать только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

Накануне спортсмены провели дуэль взглядов. Головкин оказался чуть тяжелее соперника. Теперь в следующий раз боксеры встретятся уже на ринге.

Мнения

Большинство спортивных экспертов считает, что Головкин легко справится со своим соперником, другие думают, что бой вполне может закончиться сенсацией. Одной из главных причин возможного поражения казахстанца называют возраст - ему сейчас 36 лет.

Журналисты в США предполагают, что GGG гарантированно получит за поединок один миллион долларов, а Мартиросян - 225 тысяч. Полагается ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions считает, что Головкин победит в пределах 6-7 раундов, "если бой вообще продлится так долго".

Мотивация и тренировки

Головкин будет стремиться повторить рекорд Бернарда Хопкинса по числу успешных защит титула в среднем весе. По мнению спортивных аналитиков GGG, скорее всего, будет стремиться устроить шоу для болельщиков.

Известно, что казахстанец тренируется около семи часов в день. Первая тренировка, по его словам, длится три часа, вторая - минимум четыре. "Это моя работа, это моя жизнь", - сказал Головкин, отвечая на вопросы журналистов.

Мартиросян заявлял, что выйдет на ринг без страха.Именно из-за страха мощи Головкина, по его мнению, предыдущие соперники проигрывали казахстанцу еще до выхода на бои. Американец армянского происхождения также назвал грядущий бой судьбоносным, заявив, что мог только мечтать о таком сопернике.

Необычным оказалось музыкальное сопровождение, под которое боксер готовится к бою. На его тренировке играет инструментальная группа, исполняющая армянские национальные мелодии.

Где и когда смотреть бой

По данным Vesti.kz, поединок в прямом эфире покажут казахстанские телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Как сообщает пресс-служба телеканалов, 6 мая в 06.30 по времени Астаны перед трансляцией боя олимпийский чемпион Бахтияр Артаев в студии ответит на вопросы комментаторов и расскажет о предыдущих боях Головкина. Прямая трансляция начнется в 07.00.

Благотворительный показ боя начнется в Астане в киноконцертном зале "КазМедиа Холл" 6 мая в 07.00 утра. Собранные средства пойдут на лечение детей.

Также в прямом эфире данный бой будет показан телеканалом HBO, трансляцию которого и увидят жители США. В России бой Головкина с Мартиросяном в прямом эфире будут транслировать телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Также этот поединок покажет телеканал BoxNation, который купил права на эксклюзивную трансляцию на территории Великобритании и Ирландии. Примерное начало боя между Головкиным и Мартиросяном - 9.00 утра 6 мая.

Ссылки на прямую трансляцию появятся ближе к началу поединка.

Кто после Мартиросяна?

Ранее казахстанский чемпион отмечал, бой с Альваресом является его приоритетом на девятый месяц, отметив, что подобный поединок весьма выгоден для всех его участников, но не является единственным вариантом. "Реванш с "Канело" - самый большой бой в мире, приносящий наибольшую экономическую выгоду для бойцов и всех вовлеченных в него людей. Я готов к сентябрю, если бой будет сделан", - сказал Головкин.

Также СМИ считают, что казахстанец может вновь встретится на ринге с Дэниэлом Джейкобсом. Тогда GGG впервые с своей профессиональной карьере провел 12-раундовый поединок. Кроме того, потенциальными соперниками называются Джермалл Чарло и Билли Джо Сондерс.