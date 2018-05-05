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Vital
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Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн

5 мая 2018, 14:09 |  Государство

Воспользоваться ей можно на портале egov.kz, в разделе "Проверить социальный статус", передает Informburo.kz.

Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн на портале egov.kz. Сервис абсолютно бесплатный, однако для пользования им необходимо наличие электронной цифровой подписи, сообщила пресс-секретарь АО "НИТ" Асель Дастенова.

Она пояснила, что год назад на портале egov.kz появилась возможность проверить свой социальный статус. В зависимости от статуса обратившегося выходили следующие данные: "Работающий", "Получатель социальных выплат", "Дети до 18 лет", "Зарегистрированные самозанятые (ИП, КХ)". Если гражданин не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или работника, то появлялось уведомление "Статус не определён". Для того чтобы изменить этот социальный статус, гражданам нужно было физически обращаться в ЦОН. АО "Национальные информационные технологии" модернизировало эту услугу, и теперь изменить статус можно онлайн.

"C помощью сервиса можно будет не только просмотреть текущий социальный статус и информацию о том, кто уже производит ежемесячные отчисления в систему ОСМС ( работа по внедрению нового канала для актуализации статуса физических лиц была проведена в преддверии полноценного запуска ОСМС. – Авт.), но и самостоятельно, в режиме онлайн, изменить его. Для этого нужно будет нажать на ссылку "Изменить статус" и заполнить анкету", – пояснила Асель Дастенова.

На заполнение анкеты требуется 2-3 минуты. В перечень вопросов входит: действующий социальный статус обратившегося гражданина, контактные данные, отрасль его занятости, наименование организации, БИН. При наличии подтверждающих документов гражданин должен прикрепить их к анкете, размер вложения не более 2 МБ.

Статус после обработки всей информации изменится в течение пяти рабочих дней. Как только это произойдёт, на мобильный телефон обратившегося поступит специальное уведомление.

С 6 апреля 2018 года количество государственных услуг, которые можно получить при помощи одноразового пароля, то есть без использования ЭЦП, увеличилось до 44, сообщил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

"Сразу хотел бы отметить, что государственные услуги, которые можно получить с помощью одноразовых паролей доступны только тем гражданам, которые зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Для тех, кто уже авторизован на портале Egov.kz, достаточно лишь иметь под рукой мобильный телефон и доступ в интернет", – пояснил Турысов.
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Комментарии к новости

Гость
Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн




Отправлено: 05.05.18 - 15:09
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