Назарбаев подписал поправки в законодательные акты о земельных отношениях
Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений", направленный на совершенствование земельного законодательства.
19 апреля поправки в законодательство по вопросам регулирования земельных отношений приняли в Сенате Парламента РК, 21 февраля – в Мажилисе.
Основные положения нового закона устанавливают прозрачные механизмы предоставления сельхозземель на конкурсной основе. Одним из главных нововведений является организация постоянного мониторинга за рациональным использованием предоставляемых сельскохозяйственных земель. Контроль использования земли будет проводиться каждый год в течение первых пяти лет после приобретения участка, а затем – каждые три года.
Поправки предусматривают расширение перечня исключительных случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд – развитие индивидуального жилищного строительства и обеспечения сельского населения пастбищными угодьями.
24 апреля на пресс-конференции председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Ермек Карентаев рассказал, что в Казахстане будут увеличивать количество земель, пригодных под ИЖС и пастбища.
По его словам, на сегодня в очереди на получение участка под ИЖС стоит 1,3 млн человек, дефицит земли составляет 150 тысяч га. Примерно 27 млн га требуется дополнительно для пастбищ. Новый закон наделяет акиматы правом изъять необходимые земли для нужд населения, чтобы обеспечивать их пастбищами возле населённых пунктов, отметил Ермек Карентаев.
Кроме того, новый закон расширяет действие моратория на предоставление сельхозземель в аренду совместным предприятиям, имеющим в уставном капитале долю иностранцев либо иностранных юридических лиц.
В МСХ также разработали рекомендации, которые впоследствии станут подзаконным актом. В документе указаны предельные площади земель, которые могут передаваться в одни руки. В каждом регионе страны будут свои нормы, исходя из общей территории региона.
В Казахстане действует мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса, закреплённый Указом Президента РК от 6 мая 2016 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2021 года. Он приостанавливает нормы земельного законодательства, касающиеся предоставления в долгосрочную аренду земель сельхозназначения иностранным гражданам и юридическим лицам.
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