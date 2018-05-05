Быстрее не бывает

Форум
Рудничанин
Кто наведет порядок в Автовокзале
Да на черта нужны эти платные парковки, когда есть на точно таком же расстоянии бесплатная. Кароче, мой друган всегда так делает: с ул. Арыстанбекова есть поворот вдоль многоэтажных домов,...
05.05.18 15:11
###
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(
05.05.18 15:04
Гость
Возле Октябрьского вода пошла через дорогу
Ща ономасты начнут радостно потирать руки, дескать без бутика с черной икоркой мы не останемся, вот вам ещё один объект для работы.
05.05.18 14:53
Vital
Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
05.05.18 14:51
Аноним
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
112: Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может? Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв...
05.05.18 14:50
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана

5 мая 2018, 13:35 |  Общество

Депутат Мажилиса Парламента Ахмет Мурадов обратился к лидерам религиозных конфессий Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото parlam.kz

В ходе круглого стола в СЦК на тему "Духовность и нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции" депутат обратился к присутствующим на мероприятии представителям религиозных конфессий Казахстана и призвал их убедить прихожан не проводить свадьбы и похороны с большим размахом.

"Давайте мы на общенациональном уровне договоримся. Я обращаюсь к вам, дорогие наши святые отцы, чтобы мы убедили людей, что любые излишества - это грех. И не надо подталкивать людей к тому, у кого круче свадьба или похороны. Можно ли это регламентировать в каких-то рамках, чтобы люди не впадали в нищету либо в греховность", - сказал депутат Мурадов.

Мажилисмен привел несколько примеров.

"Общеизвестный пример: умер король Саудовской Аравии - отец нынешнего короля. Его похоронили на простом кладбище, рядом с нищим, которого похоронили в этот же день. (...) Только что прочитал, что принц Чарльз, сын королевы Елизаветы, ходит в одной и той же обуви 47 лет. Ему не нужно хвалиться перед кем-то, ему нужна просто практичная обувь, и так далее. Наши потребности должны быть отрегулированы, то есть что для нас важнее", - сказал депутат.

По словам депутата, проведение излишне пышных мероприятий такого характера можно назвать вызовом обществу.

"Вот вы отправляете обряды в личных бытовых вопросах - от рождения до похорон. Ну можно там провести работу, чтобы там человек не устраивал не знаю что, той назовем его. Это же вызов всему остальному обществу. Нам надо как-то привести в чувство вот это. Мы свою страну сегодня пустили на распыл этими событиями. Это очень важно, чтобы соответствовало то, что мы делаем, тому, к чему мы призываем", - заключил депутат.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.05.18 15:18 Занимавшаяся кражами скота преступная группа задержана в Костанайской области
05.05.18 14:54 Назарбаев подписал поправки в законодательные акты о земельных отношениях
05.05.18 14:09 Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн
05.05.18 13:00 Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
05.05.18 11:48 Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области
05.05.18 11:27 Разрушение кровли здания отдела образования Узункольского района прокомментировали в ДЧС
05.05.18 10:34 Казахстанцы смогут бесплатно выбирать госномер на автомобиль
05.05.18 09:26 Эксперты высказались о 200 миллиардах тенге ЕНПФ для банкиров и бизнесменов
04.05.18 21:26 Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в Костанае
04.05.18 21:08 Обвиняемого в убийстве и расчленении своей сестры мужчину будут судить в Костанае

Комментарии к новости

* сайлау курманов
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2701
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.05.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно депутат говорит , но как это внедрить в жизнь ? наших казахов хлебом не корми , дай повы-бываться пред родней , вон какие они крутые. помню сват справлял в моем коттедже сватовство , а та была одинокой женщиной , сама вырастила двоих сыновей и дочь , так я запретил всякие там конверты и шуточные вымогательство ,за это я получил порцию звездюлей от той самой одинокой свахи
Профайл Посетить вебсайт

§ Vital
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5509
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие хорошие примеры он привел. Вот и с себя и начните. Кто у нас пантион собрался строить? Про обувь , зачем дураком прикидыватся? Обувь там с цену как крузак, потому и долговечная.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30834
Профайл

§ 112
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.05.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хотят человека проводить в последний путь, что тут такого?
Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может?
Это Последний путь, больше вы человека не увидите никогда..
Для чего то Пантеон строится же в центре Ацтаны?
Да и свадьба бывает у большинства раз в жизни, че считать их деньги то?
Профайл

Бедный йорик
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...




Отправлено: 05.05.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас абсолютно другой менталитет, либо понты что круче уже не бывает, дальше только космос, либо зависть.

Аноним
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...




Отправлено: 05.05.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может?

Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв к тому, чтоб не устраивать из свадьбы или похорон кучу понтов, быть скромнее. Что в этом плохого?

###
Re: "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам...




Отправлено: 05.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 2
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх