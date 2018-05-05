"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
Депутат Мажилиса Парламента Ахмет Мурадов обратился к лидерам религиозных конфессий Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото parlam.kz
В ходе круглого стола в СЦК на тему "Духовность и нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции" депутат обратился к присутствующим на мероприятии представителям религиозных конфессий Казахстана и призвал их убедить прихожан не проводить свадьбы и похороны с большим размахом.
"Давайте мы на общенациональном уровне договоримся. Я обращаюсь к вам, дорогие наши святые отцы, чтобы мы убедили людей, что любые излишества - это грех. И не надо подталкивать людей к тому, у кого круче свадьба или похороны. Можно ли это регламентировать в каких-то рамках, чтобы люди не впадали в нищету либо в греховность", - сказал депутат Мурадов.
Мажилисмен привел несколько примеров.
"Общеизвестный пример: умер король Саудовской Аравии - отец нынешнего короля. Его похоронили на простом кладбище, рядом с нищим, которого похоронили в этот же день. (...) Только что прочитал, что принц Чарльз, сын королевы Елизаветы, ходит в одной и той же обуви 47 лет. Ему не нужно хвалиться перед кем-то, ему нужна просто практичная обувь, и так далее. Наши потребности должны быть отрегулированы, то есть что для нас важнее", - сказал депутат.
По словам депутата, проведение излишне пышных мероприятий такого характера можно назвать вызовом обществу.
"Вот вы отправляете обряды в личных бытовых вопросах - от рождения до похорон. Ну можно там провести работу, чтобы там человек не устраивал не знаю что, той назовем его. Это же вызов всему остальному обществу. Нам надо как-то привести в чувство вот это. Мы свою страну сегодня пустили на распыл этими событиями. Это очень важно, чтобы соответствовало то, что мы делаем, тому, к чему мы призываем", - заключил депутат.
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