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Да на черта нужны эти платные парковки, когда есть на точно таком же расстоянии бесплатная. Кароче, мой друган всегда так делает: с ул. Арыстанбекова есть поворот вдоль многоэтажных домов,...
05.05.18 15:11
###
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(
05.05.18 15:04
Гость
Возле Октябрьского вода пошла через дорогу
Ща ономасты начнут радостно потирать руки, дескать без бутика с черной икоркой мы не останемся, вот вам ещё один объект для работы.
05.05.18 14:53
Vital
Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
05.05.18 14:51
Аноним
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
112: Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может? Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв...
05.05.18 14:50
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Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики

Татьяна НАЗАРУК

5 мая 2018, 13:00 |  Общество

Два месяца назад в ГКП «КТЭК» решили подарить новую жизнь грузовику ЗИЛ-130, который 10 лет простаивал в автопарке предприятия. Когда-то его хотели списать, но в этом году взялись за восстановление изделия московского завода имени Лихачёва.

Служба механизации ГКП «КТЭК» потратила 4,5 млн тенге на запчасти, большой кузов и манипулятор. Цена нового автомобиля с такими же функциями, которые будет выполнять восстановленный ЗИЛ, гораздо выше - 20 млн тенге.

Работу изначально планировали завершить к 9 Мая. Как отмечает заместитель начальника службы механизации ГКП «КТЭК» Жандос АЛДАБЕРГЕНОВ, на «прадедах» этого ЗИЛа ездили во время Великой Отечественной войны.

- Именно такие ЗИЛы уже и не выпускают, - сообщил он. - Сейчас другая система, сборка, даже кабина поменяла свой облик. Нашему ЗИЛу уже 26 лет, согласно техпаспорту, он 1992 года выпуска. Его «предки», которые назывались АМО, служили во время войны. Если нашему ЗИЛу выдвинуть стрелу, он будет похож на танк.

Механики говорят, что этот экземпляр - «КТЭК-овский гибрид». На оригинальном грузовике была крановая установка со стрелой, но она уже давно сломана, поэтому ее заменили на манипулятор.

В остальном механики старались следовать заводским параметрам. Цвет кабины оставили прежний - синий. В салоне сохранились колоритная панель, большое сиденье и бардачок с белой пластиковой ручкой.

 

Сохранился даже мини-паспорт ЗИЛа - небольшая металлическая табличка с номерами двигателя, шасси и надписью «Сделано в СССР». Скорее всего, грузовик был сделан еще до развала Союза, но паспорт получил только в 1992 году.

Механик Александр ПРУДНИКОВ, работавший над восстановлением ЗИЛа, говорит, что при бережном отношении такая машина прослужит долго.

- Остались еще недоделочки кое-какие, не красит это, будем их устранять, - поделился он с «НГ». - У всех машин есть нюансы ломаться, металл - не на века, он тоже устает. Я в советское время на автобазе работал, приходилось водить ЗИЛ. Это мощный автомобиль, маневренность у него есть. Если б у него сейчас были родные, советские детали, он еще бы без поломок не один десяток лет работал. Говорят же, машина любит чистоту и смазку, а жена - ласку.

Теперь ЗИЛ осталось только обкатать и можно пускать в работу.

ГКП «КТЭК» уже не первый раз восстанавливает аварийные машины. В марте этого года на предприятиии восстановили старый КамАЗ.
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Комментарии к новости

Алехандро
Re: Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские...




Отправлено: 05.05.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же этот "гибрид" остался под старыми номерами, если он был переоборудован? Пускают пыль в глаза, а "гибрид" уже через неделю сломался.

Бывалый
Re: Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские...




Отправлено: 05.05.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на «прадедах» этого ЗИЛа ездили во время Великой Отечественной войны.
Цитата:
Его «предки», которые назывались АМО

Шта?
Зил-130 содран с Ford-F600.
Страна-дралоскоп.
https :// mysliwiec.livejournal.com/491786.html

707
Re: Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские...




Отправлено: 05.05.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский плагиат "ЗИЛ 600 сил". :-)

гость
Re: Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские...




Отправлено: 05.05.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Колхоз - стайл " , рама то у него " манипуляции " выдержит ? И где надзор за автокранами , он по годам и экспертизе рамы , допуск не получит . Кстати панель не ЗиЛ 130 , уже из " новоделов " , у оригинала Щиток совсем не такой . :-x

§ Vital
Re: Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5509
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.05.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
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