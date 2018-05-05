Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Татьяна НАЗАРУК
Два месяца назад в ГКП «КТЭК» решили подарить новую жизнь грузовику ЗИЛ-130, который 10 лет простаивал в автопарке предприятия. Когда-то его хотели списать, но в этом году взялись за восстановление изделия московского завода имени Лихачёва.
Служба механизации ГКП «КТЭК» потратила 4,5 млн тенге на запчасти, большой кузов и манипулятор. Цена нового автомобиля с такими же функциями, которые будет выполнять восстановленный ЗИЛ, гораздо выше - 20 млн тенге.
Работу изначально планировали завершить к 9 Мая. Как отмечает заместитель начальника службы механизации ГКП «КТЭК» Жандос АЛДАБЕРГЕНОВ, на «прадедах» этого ЗИЛа ездили во время Великой Отечественной войны.
- Именно такие ЗИЛы уже и не выпускают, - сообщил он. - Сейчас другая система, сборка, даже кабина поменяла свой облик. Нашему ЗИЛу уже 26 лет, согласно техпаспорту, он 1992 года выпуска. Его «предки», которые назывались АМО, служили во время войны. Если нашему ЗИЛу выдвинуть стрелу, он будет похож на танк.
Механики говорят, что этот экземпляр - «КТЭК-овский гибрид». На оригинальном грузовике была крановая установка со стрелой, но она уже давно сломана, поэтому ее заменили на манипулятор.
В остальном механики старались следовать заводским параметрам. Цвет кабины оставили прежний - синий. В салоне сохранились колоритная панель, большое сиденье и бардачок с белой пластиковой ручкой.
Сохранился даже мини-паспорт ЗИЛа - небольшая металлическая табличка с номерами двигателя, шасси и надписью «Сделано в СССР». Скорее всего, грузовик был сделан еще до развала Союза, но паспорт получил только в 1992 году.
Механик Александр ПРУДНИКОВ, работавший над восстановлением ЗИЛа, говорит, что при бережном отношении такая машина прослужит долго.
- Остались еще недоделочки кое-какие, не красит это, будем их устранять, - поделился он с «НГ». - У всех машин есть нюансы ломаться, металл - не на века, он тоже устает. Я в советское время на автобазе работал, приходилось водить ЗИЛ. Это мощный автомобиль, маневренность у него есть. Если б у него сейчас были родные, советские детали, он еще бы без поломок не один десяток лет работал. Говорят же, машина любит чистоту и смазку, а жена - ласку.
Теперь ЗИЛ осталось только обкатать и можно пускать в работу.
ГКП «КТЭК» уже не первый раз восстанавливает аварийные машины. В марте этого года на предприятиии восстановили старый КамАЗ.
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Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
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