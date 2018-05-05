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Кто наведет порядок в Автовокзале
Да на черта нужны эти платные парковки, когда есть на точно таком же расстоянии бесплатная. Кароче, мой друган всегда так делает: с ул. Арыстанбекова есть поворот вдоль многоэтажных домов,...
05.05.18 15:11
###
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(
05.05.18 15:04
Гость
Возле Октябрьского вода пошла через дорогу
Ща ономасты начнут радостно потирать руки, дескать без бутика с черной икоркой мы не останемся, вот вам ещё один объект для работы.
05.05.18 14:53
Vital
Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
05.05.18 14:51
Аноним
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
112: Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может? Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв...
05.05.18 14:50
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Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 мая 2018, 11:48 |  Криминал

В начале мая в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области Булата Хаипова было возбуждено уголовное дело. Эту информацию «НГ» подтвердили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции.

- Уголовное дело возбуждено по коррупционной статье, - пояснили в ведомстве. - По какой именно - сказать не могу, потому что процессуальное решение по делу будет вынесено после праздников. Сейчас уголовное дело расследуется. Фабулу дела тоже пока сказать не можем. Он не задержан и не арестован, никакой санкции в отношении него суд пока не выносил, ведется расследование.

"НГ" попыталась получить комментарий от руководителя департамента юстиции Костанайской области Бауыржана Еримбетова об инциденте с уголовным делом в отношении его подчиненного. Но в приемной сообщили, что руководитель департамента находится на больничном с 3 мая и выйдет на работу «скорее всего, после праздников».
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Комментарии к новости

гость
Re: Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя...




Отправлено: 05.05.18 - 12:49
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя...




Отправлено: 05.05.18 - 13:03
Комментарий удален модератором.

65
Re: Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя...




Отправлено: 05.05.18 - 13:29
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя...




Отправлено: 05.05.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда закончатся такие новости, наверное никогда.

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