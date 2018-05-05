Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
В начале мая в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области Булата Хаипова было возбуждено уголовное дело. Эту информацию «НГ» подтвердили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции.
- Уголовное дело возбуждено по коррупционной статье, - пояснили в ведомстве. - По какой именно - сказать не могу, потому что процессуальное решение по делу будет вынесено после праздников. Сейчас уголовное дело расследуется. Фабулу дела тоже пока сказать не можем. Он не задержан и не арестован, никакой санкции в отношении него суд пока не выносил, ведется расследование.
"НГ" попыталась получить комментарий от руководителя департамента юстиции Костанайской области Бауыржана Еримбетова об инциденте с уголовным делом в отношении его подчиненного. Но в приемной сообщили, что руководитель департамента находится на больничном с 3 мая и выйдет на работу «скорее всего, после праздников».
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